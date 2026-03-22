宇都宮ブレックスがEASL初優勝…怒涛の3P攻勢、桃園を下しBリーグ勢3連覇達成

3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」決勝が行われ、宇都宮ブレックスが90－81で桃園パウイアンパイロッツに勝利。クラブ史上初のEASL優勝を果たし、千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズに続くBリーグ勢3連覇を達成した。

宇都宮は開始4分で15－0の好スタートをきると、その後も比江島慎、D.J・ニュービル、高島紳司らの3ポイントシュートが止まらず怒涛の猛攻。最初の10分だけで10本もの3ポイントを沈め、39－13と圧倒した。

第2クォーターは一転、12－19とペースが落ち、司令塔のニュービルがファウルトラブルに陥った。第3クォーターも一転して追い上げられる時間帯があったが、要所でシュートタッチの冴え渡る高島が流れを断ち切る3ポイントを成功。

16点差で突入した勝負の第4クォーターも、プレッシャーを強める桃園との一進一退の攻防が続き、残り2分で6点差まで追い上げられたものの、最後はなんとかリードを死守。クラブにとっては悲願の初優勝となった。

■試合結果



桃園 81－90 宇都宮



TPP｜13｜19｜24｜25｜＝81



BRX｜39｜12｜21｜18｜＝90