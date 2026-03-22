猫が絶対に口にしてはいけない「危険な飲み物」5選

1.カフェイン

コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは、猫の心臓や神経に強い刺激を与えます。摂取すると、過剰に興奮して走り回ったり、体が小刻みに震えたりする症状が現れることも。

重症化すると不整脈やけいれんを引き起こし、命に関わることもあるようです。出がらしの茶葉やコーヒーの粉を誤って舐めてしまうケースも多いため、猫の届く場所に放置してはいけません。

2.アルコール

猫にとってアルコールは、ごく少量でも急性アルコール中毒を引き起こす猛毒です。猫の体内ではアルコールを無害な物質に分解することができず、脳や内臓に深刻なダメージを受けます。

フラフラと千鳥足になったり、意識を失ったりするほか、最悪の場合は呼吸が止まってしまいます。お酒の席では、こぼした雫を舐めないよう細心の注意が必要です。

3.ネギ類が含まれるスープ

タマネギや長ネギを煮出したスープには、猫の赤血球を破壊する成分が溶け出しています。これを飲むと、深刻な貧血や血色素尿を引き起こす「ネギ中毒」になります。

加熱しても毒性は消えないため、人間用のスープや味噌汁の残りを飲ませるのは非常に危険です。

飲んだ直後ではなく数日経ってから症状が出ることもあるため、日頃から注意するようにしましょう。

4.果物や加工品が含まれるジュース

ブドウやレーズンに含まれる成分は、猫に急性の腎不全を引き起こす可能性があります。原因となる物質はまだ完全には解明されていませんが、一度発症すると腎臓が機能しなくなり、毒素が体中に回ってしまいます。

ジュースなどの加工品も同様に危険です。特に甘い香りに誘われて猫が口にしやすい飲み物なので、テーブルの上に置いたままにしないでください。

5.牛乳

「猫には牛乳」というイメージを持つ人も多いですが、実は多くの猫が牛乳に含まれる乳糖をうまく分解できません。

これを飲むとお腹を下したり、激しい下痢や嘔吐を繰り返すことがあります。子猫の場合は特に脱水症状を起こしやすく、体力を奪われる原因になります。

どうしてもミルクを与えたい場合は、必ず「猫用」として市販されているものを選んでください。

もし誤って飲んでしまったら？

愛猫が危険な飲み物を口にしてしまった時、最も大切なのは飼い主が冷静さを保つことです。

慌てて無理に吐かせようとすると、液体が気管に入って肺炎を起こしたり、食道を傷つけたりする二次被害のリスクがあります。まずは猫を落ち着かせ、何を、いつ、どのくらいの量飲んだのかを正確に把握しましょう。

空の容器やパッケージが残っていれば、成分を確認するために必ず保管してください。たとえその場ですぐに症状が出ていなくても、体の中で毒素がゆっくり回っている可能性があります。

「様子を見よう」と時間を置くのではなく、まずはかかりつけの動物病院に電話で指示を仰ぐことが、愛猫の命を救う最善の行動です。

すぐに病院へ行くべき「危険なサイン」

猫は体調不良を隠すのが非常に上手な動物ですが、中毒症状が出始めると体に明らかな異変が現れます。

何度も激しく吐き戻したり、水のような下痢を繰り返している場合は、体が毒を排出しようと悲鳴を上げているサインである可能性があります。また、瞳孔が開いたままだったり、よだれが止まらなかったり、足元がフラついてまっすぐ歩けない場合も緊急事態です。

さらに、呼吸が異常に速い、または苦しそうに口を開けて呼吸をしている時は、一刻を争います。これらの症状が見られたら、深夜であっても救急外来を受診することを検討してください。

病院へ向かう際は、飲んだ物の残りや吐しゃ物を持参すると、獣医師による迅速な診断と適切な治療に繋がります。

事故を防ぐための3つの習慣

誤飲事故のほとんどは、生活環境を整えることで防ぐことができます。第一の習慣は「出しっぱなしにしない」ことです。飲みかけのカップをテーブルに置いたまま席を外すのは、猫を危険にさらす行為だと自覚しましょう。

第二に、倒しても中身がこぼれにくい「蓋付きのボトルやマグカップ」を活用することを強くおすすめします。

第三に、もし飲み物をこぼしてしまったら、猫を近づける前にすぐ拭き取ることです。猫は濡れた場所を歩くと、足についた液体を毛づくろいして舐めとってしまいます。

また、ゴミ箱に捨てた空き缶やパックを漁られないよう、蓋付きのゴミ箱を使用することも有効な対策です。飼い主のちょっとした配慮が、愛猫との健やかな暮らしを守ります。

まとめ

猫の健康を守れるのは、一緒に暮らす飼い主だけです。人間にとっては何気ない飲み物でも、猫にとっては命を奪う凶器になり得ることを常に忘れないでください。

もし誤飲が起きてしまっても、自分を責めすぎず、すぐに専門家である獣医師の力を借りましょう。日頃の整理整頓と正しい知識が、大切な家族の未来を救います。

(獣医師監修：葛野宗)