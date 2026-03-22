どんだけオシャレなのーーーッ！？【3COINS】雨の日も気分アガる♡「新作折りたたみ傘」

【3COINS（スリーコインズ）】から、雨の日のブルーな気分を吹き飛ばしてくれそうな新作の折りたたみ傘が登場しました。持っているだけで周囲の視線を集めそうな高いデザイン性が魅力です。雨の日のお出かけをより楽しく、自分らしく彩れそうなラインナップなので、見逃さないよう早めにチェックして。

まるで歩く美術館！ ワンタッチで開閉できる「名画プリントビニール折傘」

世界的な名画を傘一面にデザインした、アート好きにはたまらない「名画プリントビニール折傘」\1,320（税込）。自動開閉仕様なので、荷物が多い時でも片手でスムーズに操作できるのが嬉しいポイント。ビニール素材特有の透け感と名画の色彩が絶妙にマッチしており、差している間も閉じている時も、日常に優雅な彩りを添えてくれそうです。

デイリー使いにぴったり！ バリエーション豊かな「柄折りたたみ傘：55cm」

ドットやストライプ、チェックなど、親しみやすいパターンが揃った「柄折りたたみ傘：55cm」\1,320（税込）。長さは55cmと、雨からしっかりと守ってくれそうな安心感のあるサイズに設計されています。シンプルながらも洗練されたデザインは、自分用としてはもちろん、友人や親子でお揃いにしても楽しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里