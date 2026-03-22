湯船に肩まで浸かり、飼い主さんとバスタイムを楽しんでいる猫さん。お風呂の温かさと、飼い主さんの撫でる手が心地よく、うとうとしてしまっていたとのことです。動画は2.6万回以上もいいね！され、「気持ちいいのが伝わってきます」「お風呂大好きなんですね。羨ましい」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんと一緒に『バスタイムを楽しむ猫』…まさかの光景が可愛すぎる】

飼い主さんと一緒にバスタイム

Instagramアカウント「✤Baron & Jina & Yupa✤」さまに登場したバロンくんは、お風呂に入るのが大好きなのだとか。この日は、飼い主さんと一緒に湯船に浸かっていたのだそう。

たくさんのアヒルのおもちゃに囲まれながら、湯船で温まっているバロンくん。体が濡れるのが苦手な猫さんが多い中、バロンくんはへっちゃらなよう。全身びしょぬれになっています。

撫でてもらって、うとうと

飼い主さんが差し出した人差し指をじっと見つめているバロンくんは、くんくんと匂いを嗅いだ後、目を細めたのだとか。これから撫でてもらえることをわかっているのかもしれません。

飼い主さんが人差し指でバロンくんの鼻の頭を撫でてあげると、気持ちよさそうにしていたのだそう。お風呂の気持ちよさと相まって、少しうとうとしてしまっていたとのことでした。

お風呂好きの3匹

飼い主さんの家には、他にも2匹の猫さんがいるとのこと。この2匹も体が濡れても平気なようで、湯船に肩まで浸かっています。たくさんのアヒルさんたちと一緒にお風呂を楽しんでいるのだとか。

猫を飼っている人の中には、猫を洗うのが一苦労という方も多いのではないでしょうか。気持ちよさそうにお風呂を楽しんでいるバロンくんたちを見ると羨ましくなってしまいますね。

飼い主さんと一緒にバスタイムを楽しむバロンくんの姿は、Instagramで2.6万回以上もいいね！され、「大人しくていいですね！」「か、可愛い」「わぁーすごい。おふろ大好きなんですね～。気持ちよさそうですね」「猫ちゃんと一緒にお風呂入るのは、夢のまた夢だなぁ～～羨ましい」「おかあさん、大好きなのね～～」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「✤Baron & Jina & Yupa✤」さまでは、3匹の猫たちの日々の様子がたくさん投稿されています。お出かけをする姿や、イベントを楽しむ姿も見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「✤Baron & Jina & Yupa✤」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。

協力：anicas

