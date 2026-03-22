◆第３回ネクストスター西日本・重賞（３月２２日、高知競馬場・ダート１４００メートル、重）

兵庫、四国、九州地区からスピード自慢の３歳馬がそろった重賞が１２頭立てで行われ、２番人気のカツテナイオイシサ（牡、高知・雑賀正光厩舎、父ヴァンセンヌ）が直線で抜け出し、土佐春花賞に続く重賞連覇。兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル）への優先出走権が与えられた。勝ちタイムは１分３２秒１。

５番人気だった兵庫のバウヴォーグ（笹田知宏騎手）が２着。８番人気だった高知のジョウショーボビー（赤岡修次騎手）が３着に続いた。

単勝２９０円。複勝は（１１）１２０円、（１）２５０円、（７）７５０円。枠連は１１７０円。馬連は１３３０円。馬単が２０７０円。ワイドは１―１１が３８０円、７―１１が１５８０円、１―７が４０４０円。３連複は１万３５７０円。３連単は３万５３４０円となった。

３歳スプリントシリーズは春のネクストスター４競走（東日本、西日本、北日本、中日本）を戦った地方の有力馬が兵庫チャンピオンシップに集結し、ＪＲＡ勢を相手に３歳ダート短距離王の座を争う。

岡村卓弥騎手（カツテナイオイシサ＝１着）「雨が降ってて馬場も軽くなってたので、相手は前だと思って、ついていったら馬が頑張ってくれると思って前に行きました。（４コーナーは）ちょっと早かったかなと思って、最後はちょっといっぱいいっぱいになってしまったんですけど、最後は馬が根性出してくれて、しのいでくれて良かったです。僕の騎手人生においてもカツテナイほどの馬なので、ここからの３歳重賞を全部とる気持ちで乗りますし、出るときは応援してもらえたら嬉しいです」