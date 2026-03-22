タレントの板野友美が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。自身のYouTubeチャンネルでも公開し話題となった、660万円超の高級SUV（ランドローバー・ディフェンダー）に課している驚きの「鉄の掟」を明かした。

【映像】板野友美の660万円超の愛車

番組では、板野がSNSに投稿した愛車の前でポーズを決める「ドヤり写真」が紹介された。これに対し、MCの峯岸みなみが「この車、実は土足禁止なんですね」と確認すると、スタジオからは驚きの声が上がった。

板野は新車で買った状態をそのままキープしたいという一心で、車内を汚さないためのストイックなルールを徹底している。車に上がる際は必ず靴を脱いで専用のケースに保管する「土禁」スタイルを貫き、さらに子供の定番おやつである「ボーロ」や「おせんべい」といった食べカスが出やすい食品も一切禁止しているという。

4歳の娘を持つママとしては非常にハードルが高いルールだが、そこには板野流の合理的な使い分けがあった。自身の車はあくまで「聖域」として守り抜く一方で、家族で長距離移動をする際は夫であるヤクルト・高橋奎二投手の車を利用し、パパの車なら食べてOKという独自のルールを設けていることを明かし、スタジオを爆笑させた。

これには3児の母である滝沢眞規子も、綺麗に使いたい気持ちは分かると同調しつつ、数ヶ月経てば自分が一番最初にコーヒーをこぼしてどうでもよくなっていくものだと自虐を交えてツッコミを入れていた。