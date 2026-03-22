タレントの板野友美が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。ネット上でも大きな話題となった「家賃200万円」というセレブな自宅の裏側に隠された、あまりに生々しい「ママの本音」をぶっちゃけた。

【映像】板野友美の660万円超の愛車＆家賃200万円の豪邸内部

番組では、広々としたリビングに高級感あふれるインテリアが並ぶ板野の自宅写真が公開された。家賃200万円という驚愕の数字について、板野は決して余裕しゃくしゃくで払っているわけではないと否定。自分自身も会社を経営し、夫の高橋奎二投手もプロ野球界で戦うアスリートであることから、高い家賃を払うことは「ここまでは頑張っているからこういう家に住みたい」という、夫婦二人のモチベーションを維持するための「やる気発電」への投資なのだと熱く語った。

しかし、その華やかなステータスの裏には、元AKB48の同期だからこそ知る泥臭い裏話も隠されていた。MCの峯岸みなみは、前田敦子から聞いたタレコミとして「ともはあの家に住み始めてから、実はプレッシャーでちょっと病んでるらしい」と暴露。これには板野も「敷金とかもめちゃくちゃ高かったし……」と、リアルすぎる金銭的プレッシャーを認めて爆笑を誘った。