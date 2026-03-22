『呪術廻戦』仙台結界PV解禁！追加キャスト3人発表 東地宏樹・水樹奈々・野津山幸宏【コメント全文】
アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回（26日放送）に向けて仙台結界ＰＶ＆追加キャスト情報が公開された。石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役を野津山幸宏が務める。
【動画】乙骨ブチギレ！新キャラ登場の『呪術廻戦』仙台結界PV
「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まる本PVでは、受肉して復活した過去の術師・石流龍、烏鷺享子や、羂索が呪霊操術の支配から外したゴキブリ呪霊・黒沐死など、新たに登場するキャラクターの姿も収められている。
乙骨と石流が激突する迫力のバトルシーンをはじめ、空間を自在に操る烏鷺のスピード感あふれる戦いぶりも描かれ、さらに指輪と共に再びリカが登場するシーンも収められており、最終回で描かれる仙台結界(コロニー)の戦いへの期待が高まる映像となった。
仙台結界(コロニー)の三竦みの四つ巴の戦いを繰り広げる「死滅回游」の泳者(プレーヤー)として登場する、石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役に野津山幸宏が担当。あわせてコメントも到着した。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【東地宏樹コメント】
石流龍役を担当いたしました、東地でございます。
半端なく人気のある呪術廻戦に参加できて嬉しい限りです。
石流さんのリーゼントはご存知の方もいらっしゃると存じますが、
ただのリーゼントではございません。
すごいリーゼントなのです。
そんな石流が望む人生のデザート。
是非とも放送をお楽しみに！
【水樹奈々コメント】
ほぼ一糸纏わぬ姿で、空を操り、空間を自在に望む形にするという強力な術式を持ち、壮絶な過去からの憎悪を募らせた、とてもインパクトのあるキャラクター、烏鷺亨子を演じさせていただきました！
強者ですが、全ての感情をストレートに表現する、振れ幅の広いキャラクターなので、湧き上がる気持ちをそのままぶつけました！熱が入り、ドスが効き過ぎて、「もう少し若く…」とディレクションを受けてしまうシーンもありましたが（笑）、彼女の積年の想いを爆発させてまいりましたので、ぜひみなさんに楽しんでいただけると嬉しいです！
【野津山幸宏コメント】
黒沐死役の野津山幸宏です。びっくりしました？あれ、僕なんですよ。
普段はすぐにバレるんですが、今回は流石に気付かれてないんじゃないかなと…これを書いてる時には思っています。
黒沐死のモチーフも影を好み潜む習性がありますからね。
そろそろあったかくなって来たので、皆さんもくれぐれも気をつけて下さい。
さもないと…あなたの家にも大量の黒沐死が…。
引き続き、TVアニメ第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」をお楽しみ下さい。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
【動画】乙骨ブチギレ！新キャラ登場の『呪術廻戦』仙台結界PV
「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まる本PVでは、受肉して復活した過去の術師・石流龍、烏鷺享子や、羂索が呪霊操術の支配から外したゴキブリ呪霊・黒沐死など、新たに登場するキャラクターの姿も収められている。
仙台結界(コロニー)の三竦みの四つ巴の戦いを繰り広げる「死滅回游」の泳者(プレーヤー)として登場する、石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役に野津山幸宏が担当。あわせてコメントも到着した。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【東地宏樹コメント】
石流龍役を担当いたしました、東地でございます。
半端なく人気のある呪術廻戦に参加できて嬉しい限りです。
石流さんのリーゼントはご存知の方もいらっしゃると存じますが、
ただのリーゼントではございません。
すごいリーゼントなのです。
そんな石流が望む人生のデザート。
是非とも放送をお楽しみに！
【水樹奈々コメント】
ほぼ一糸纏わぬ姿で、空を操り、空間を自在に望む形にするという強力な術式を持ち、壮絶な過去からの憎悪を募らせた、とてもインパクトのあるキャラクター、烏鷺亨子を演じさせていただきました！
強者ですが、全ての感情をストレートに表現する、振れ幅の広いキャラクターなので、湧き上がる気持ちをそのままぶつけました！熱が入り、ドスが効き過ぎて、「もう少し若く…」とディレクションを受けてしまうシーンもありましたが（笑）、彼女の積年の想いを爆発させてまいりましたので、ぜひみなさんに楽しんでいただけると嬉しいです！
【野津山幸宏コメント】
黒沐死役の野津山幸宏です。びっくりしました？あれ、僕なんですよ。
普段はすぐにバレるんですが、今回は流石に気付かれてないんじゃないかなと…これを書いてる時には思っています。
黒沐死のモチーフも影を好み潜む習性がありますからね。
そろそろあったかくなって来たので、皆さんもくれぐれも気をつけて下さい。
さもないと…あなたの家にも大量の黒沐死が…。
引き続き、TVアニメ第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」をお楽しみ下さい。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優