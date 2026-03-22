【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「ラグビータックル」で押し倒された瞬間

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の22歳アタッカーが魅せた華麗なテクニックと、その直後に受けた危険なプレーにファンが騒然となった。

日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大会史上最多記録を更新する74,397人もの大観衆が詰めかけた完全アウェーの空気の中、前半17分にFW浜野まいかが挙げたゴラッソによる1点を最後まで守り抜いて1ー0で勝利し、2大会ぶり3度目のアジア女王に輝いた。

そんな試合で物議を醸したのが、前半終了間際の45＋2分のシーンだ。自陣右サイドの高い位置でボールを受けたFW藤野あおばは、柔らかいタッチで寄せてきたオーストラリアのDFケイトリン・トーピーの股を鮮やかに抜いた。しかし、前を向いて入れ替わろうとした瞬間、藤野はトーピーに両手で身体を掴まれ、そのまま押し倒されてしまった。

オーストラリアは決してダーティーなチームではなかったが、このプレーに限れば明らかに手を使って身体を止めており、日本のニルス・ニールセン監督が立ち上がってイエローカードを要求した通り、警告が出てもおかしくないほど激しいシーンだった。

このコンタクトには、実況の西達彦氏と、解説を務めた元なでしこジャパンDFの岩清水梓さんも思わず「おおっ…」と息を呑むように反応。しかし、韓国のキム・ユジョン主審はファウルの笛こそ吹いたものの、トーピーに対して口頭で注意を与えるのみ。イエローカードは提示しなかった。

「イエロー出してよ」の声も

華麗な突破を力任せに止められたこのシーンに、SNS上のファンも騒然。「あおば大丈夫？」「怪我に気をつけて」と心配する声に加え、「完全に掴んでるし、乗っかってきてるよ！」「ひっぱりおったな」「思いっきり掴んどるな」「アメフトかよ」「オージーさんラグビーじゃないよー」とその激しさを指摘するコメントが殺到した。

さらに「イエローじゃない？」「そろそろイエローを…」「イエローだね」「イエロー出してよ」「審判さん甘すぎない？」「決勝だし審判も慎重になっちゃうね」と、判定に対する疑問の声も相次いだ。

この日の日本は、ボール支配率が46.9%、被シュートが16本と今大会で最も守備に回る時間帯が長かった。さらに体格面で劣りながらも（チーム平均身長は豪州が170.12cm、日本が165.35cm）、デュエル勝率は54.5%と互角以上の数値を記録した。

今大会は登録メンバー26人中22人が海外組と、なでしこジャパンの選手たちは各々がヨーロッパやアメリカでハードな経験を重ねており、大柄なオーストラリア相手にもフィジカル勝負でも簡単に当たり負けしないタフさを証明した。4月に予定されている世界王者アメリカとの3連戦、そして2027年ワールドカップに向けて大きな収穫と言える。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

