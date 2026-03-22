フィギュアスケート女子の本田真凛さんが２２日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。

インスタグラムに「塩パン 好きな食べ物ランキング４位に躍り出ました！」と書き始め、塩パンを持ったショットや食べようとする姿をアップ。

続けて「お昼休みに秒で買い物へ！アイスホッケー時代は上手なお姉さんに憧れて真似して背番号１２番でした！」と告白。お団子ヘアに茶色のロングコートを着た姿で１２とかかれたユニフォームを手にもつ姿を披露した。

さらに「自分メイク！お仕事で早朝にメイクしたけど夜まで乾燥崩れが無かったのはルアリンの下地のおかげかな？とほほほ ハイライトは０１ムーンベージュをほっぺの１番高い所にのせてツヤ玉づくり！涙袋にものせたー！０２グロウピンクをチークの上からと唇の山の所にのせてウルっと！目頭は０３スノーマリンでトリプル使い ＠ｌｕａｒｉｎｅ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」と初プロデュースするコスメブランドの商品もアップ。「＃まりんのふく 全身うつってるから久しぶりにまりんのふくやろーっと！」と続け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ヘアアレンジも可愛いし、全部可愛い」「美味しい塩パンに出会えたみたいでよかったです」「顔ちっさ！！」「だんだんと可愛いさに磨きがかかってる トップアイドルクラスじゃない？」「アイスホッケーしてたんや！」「小顔で美しい」「アイスホッケーのまりんちゃん観てみたい」「激かわいい〜」などの声が寄せられている。