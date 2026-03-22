洗濯物の乾き具合を数値化するシステム「ＨＡＬＦ ＤＲＹ ＳＥＮＳＯＲ」を提案した（左から）竹山さん、立田さん、犬束さん＝１６日、横須賀市光の丘

三浦学苑高校（横須賀市衣笠栄町）の工業技術科１年生が１６日、微弱なエネルギーを電力に交換する「電池レスセンサー」を活用したビジネスアイデアの提案発表会をＹＲＰホール（同市光の丘）で行った。校内選考を勝ち抜いた４チームが最終プレゼンテーションに臨み、湿度や温度などから洗濯物の乾き具合を数値化するシステムを提案したチームが優勝した。

発表会は横須賀リサーチパーク（ＹＲＰ）に本社を置く自動車向けプラスチック部品の製造販売業「ニフコ」の電池レスセンサーをテーマにした同校の「課題研究」の一環。４回目の今回は同科１年生６７人が２１チームに分かれ、昨年９月から始まった。課題検討やアイデア創出に取り組み、同社社員からも指導を受けながらアイデアを練った。今年２月に最終発表会へ進む４チームを校内選考した。

発表会では各チームがアイデアを発表。点字ブロックなどにセンサーを埋め込み受信機で障害物を知らせる歩行支援機器の開発や、学校などで使用される鍵の管理紛失防止システムの構築、ゲーム性を持ったリハビリツールの開発が披露された。

優勝は立田唯さん（１６）、犬束優那さん（１６）、竹山菜月さん（１６）が考案した「ＨＡＬＦ ＤＲＹ ＳＥＮＳＯＲ」。ハンガーに搭載したシステムが湿度や温度などから洗濯物の乾き具合を数値化し、生乾きを防ぐというもの。制服のパーカが乾きにくく「着たくても着られなかった」ことから着想したという。

竹山さんは「社員の方からアドバイスをもらいながら、３人で役割分担して楽しくできた。乾いたかどうか判断する面倒さが解消され、生活が効率化するといい」と話した。

同社の中村高章コネクテッドビジネスユニット長は「どのチームも素晴らしい発表だった。頭で考えることも、人の前で話して伝えることも大切。今回の経験を生かしてほしい」と講評した。