3月22日、中京競馬場で行われたG3・愛知杯（牝馬限定・芝1400m）は、12番人気の伏兵アイサンサンがゴール前の大接戦を制した。この勝利で新規開業した同馬を管理する橋田宜長調教師は重賞初出走、初勝利。鞍上の幸英明騎手はJRA重賞通算50勝目と、記録尽くめの勝利となった。

愛知杯、勝利ジョッキーコメント

1着 アイサンサン

幸英明騎手

「2着馬が前に出ていたのでよく差し返してくれました。外の馬の勢いが良かったので、どこまで粘れるかなと思っていたのですが、もう一回盛り返して頑張ってくれました。2、3番手でもいいかなと思っていたのですが、ゲートも速くて内から主張してくる馬もいなくてスムーズにハナに行けたと思います。（50歳でJRA重賞50勝について）あまり節目というのは考えてなかったのですが、怪我が続いて心が折れていた中で勝たせてもらって、また頑張ろうという気持ちになっています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月22日、中京競馬場で行われた11R・愛知杯（G3・4歳上オープン・牝・芝1400m）は、幸英明騎乗の12番人気、アイサンサン（牝4・栗東・橋田宜長）が勝利した。アタマ差の2着に5番人気のソルトクィーン（牝5・栗東・武英智）、3着に13番人気のセフィロ（牝6・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:19.6（良）。

1番人気で松若風馬騎乗、ドロップオブライト（牝7・栗東・福永祐一）は10着、2番人気で西村淳也騎乗、チェルビアット（牝4・栗東・高野友和）は5着敗退。

（内）愛知杯・アイサンサンと幸英明騎手

幸英明騎乗の12番人気、アイサンサンが波乱を演出した。直線ではソルトクィーンとの激しい追い比べとなり、ゴール前は僅差の攻防に。内からしぶとく脚を伸ばしたアイサンサンが、最後はわずかに前へ出て押し切った。2着に5番人気ソルトクィーン、3着に13番人気セフィロが入り、3連単は73万3950円の払戻しとなっている。

アイサンサン 12戦5勝

（牝4・栗東・橋田宜長）

父：キズナ

母：ウアジェト

母父：シンボリクリスエス

馬主：岡浩二

生産者：サンデーヒルズ

【全着順】

1着 アイサンサン 幸英明

2着 ソルトクィーン 富田暁

3着 セフィロ 吉田隼人

4着 ワイドラトゥール 西塚洸二

5着 チェルビアット 西村淳也

6着 マピュース 田辺裕信

7着 ウイントワイライト 横山典弘

8着 ナムラクララ 浜中俊

9着 リラボニート 田山旺佑

10着 ドロップオブライト 松若風馬

11着 カルプスペルシュ 横山武史

12着 レディマリオン 吉村誠之助

13着 アブキールベイ 小崎綾也

14着 スリールミニョン 丸山元気

15着 モリノドリーム 小林美駒

16着 シンバーシア 団野大成

17着 マサノカナリア 古川吉洋

18着 カンパニョーラ 嶋田純次