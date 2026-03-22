俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日、第12話「小谷城の再会」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。しかし義昭は、信長と目指している方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮粼あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次週予告には、のちに小一郎の正妻となる慶（ちか）の姿。演じるのは女優の吉岡里帆。待望の大河デビューとなる。また、長政と市の長女・茶々も誕生。藤吉郎が茶々を抱くシーンもあった。

SNS上には「いよいよ吉岡里帆様が登場」「凛としてクールな感じの慶。どんな夫婦になるのか楽しみ」「茶々様、爆誕」などの声が続出。反響を呼んだ。