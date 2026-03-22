ululis×トイ・ストーリー限定♡アホ毛を整える可愛いスティック

毎日のヘアスタイリングをもっと楽しくしてくれる、ululisの人気アイテムにトイ・ストーリー限定デザインが登場♡ウッディ、ジェシー、バズの世界観を詰め込んだ特別仕様は、見た目の可愛さはもちろん、仕上がりや香りもそれぞれ異なるのが魅力です。気になるアホ毛や前髪をサッと整えながら、気分まで上がるアイテムに注目です。

3種の限定デザインが登場

「ウルリスウォーターインマトメイク」は、トイ・ストーリーの人気キャラクターをあしらった3種類を展開。各10mL、価格は1,078円（税込）です。

ブルーのウッディは“アクアブーケの香り”で、自然な毛流れと前髪キープにおすすめ。ピンクのジェシーは“メルティフルールの香り”で、うねりを整えてまっすぐな仕上がりに。

パープルのバズは“ウォーターフローラの香り”で、長時間まとまりをキープ※3したい方にぴったりです。

DUO数量限定の抹茶クレンジングが登場♡透明感ケア叶う新作バーム

ひと塗りで理想のスタイルへ

ジェル状のマスカラタイプで、手を汚さずに気になる部分へアプローチできるのが魅力。スタイリングの仕上げに使うことで、アホ毛※1を抑えながら前髪やおくれ毛をきれいにキープ※2します。

独自のアクアクリスタル処方により、髪内部のうるおいを守りながら自然なツヤ感もプラス。白残りや液だれの心配もなく、忙しい朝や外出先でも手軽に使えるアイテムです。

持ち歩きにも便利な優秀設計

コンパクトなサイズでポーチにすっきり収まるため、外出先でのお直しにもぴったり。透明ボトルで残量が分かりやすく、ほのかな香りが続くのも嬉しいポイントです。

さらに、湿気をブロックしながらスタイルをキープできる設計で、汗や湿気が気になる季節にも活躍。毎日のヘア悩みをスマートに解決してくれます♪

※1頭頂部から飛び出た短い毛のこと

※2メーキャップ効果による

※3H2O同製品比（ウォーターインマトメイクBM,PM比）

可愛さも機能も欲張りに♡

ululisのトイ・ストーリー限定デザインは、見た目の可愛さと機能性を両立した優秀アイテム♡気分や髪の悩みに合わせて選べる3タイプで、毎日のスタイリングがもっと楽しくなります。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのキャラクターと一緒に、理想のヘアスタイルを叶えてみてください♪