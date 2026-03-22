【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字を当てよう！ ヒントは宝石やあのスパイス
日常生活や趣味の世界で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、野生動物の観察や冒険を連想させる言葉から、憧れの宝石、さらには高級な食材としても知られる植物の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ぁり
□□ぁいあ
□□らん
ヒント：9月の誕生石としても知られる、青く澄んだ輝きが特徴の宝石といえば？
答えを見る
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▼解説
さふぁり（サファリ）
さふぁいあ（サファイア）
さふらん（サフラン）
冒険心をくすぐる「サファリ（さふぁり）」、高貴な輝きの「サファイア（さふぁいあ）」、そして料理に使うスパイス「サフラン（さふらん）」。異国情緒漂うカタカナ語たちが「さふ」という共通の響きによって丁寧につながりました。普段は別々に使っている言葉が同じ音から始まっていることに気づくと、パズルが解けたような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、野生動物の観察や冒険を連想させる言葉から、憧れの宝石、さらには高級な食材としても知られる植物の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぁいあ
□□らん
ヒント：9月の誕生石としても知られる、青く澄んだ輝きが特徴の宝石といえば？
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正解：さふ正解は「さふ」でした。
▼解説
さふぁり（サファリ）
さふぁいあ（サファイア）
さふらん（サフラン）
冒険心をくすぐる「サファリ（さふぁり）」、高貴な輝きの「サファイア（さふぁいあ）」、そして料理に使うスパイス「サフラン（さふらん）」。異国情緒漂うカタカナ語たちが「さふ」という共通の響きによって丁寧につながりました。普段は別々に使っている言葉が同じ音から始まっていることに気づくと、パズルが解けたような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)