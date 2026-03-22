現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンガコチラ

その第十二回 「小谷(おだに)城の再会」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第十二回のネタバレを含みます。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第十二回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。

一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。

任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）のいる小谷城を訪ねることに。

長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていて…。