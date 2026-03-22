『豊臣兄弟！』次週予告で“超絶美女”解禁「遂に！」「一瞬でも綺麗すぎる」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第11回「本圀寺(ほんこくじ)の変」が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】予告に登場した”超絶美女”
第11回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する…という展開が描かれた。
放送ラストには、第12回「小谷城の再会」の予告映像が流れ、吉岡里帆が演じる慶の登場シーンが解禁された。視聴者からは「遂に吉岡里帆がきた！」「来週が楽しみすぎる」「豊臣兄弟の直ロスを解消してくれるのは、どうやら吉岡里帆らしいな」「一瞬でも綺麗すぎる」などの声が寄せられている。
【写真】予告に登場した”超絶美女”
第11回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する…という展開が描かれた。
放送ラストには、第12回「小谷城の再会」の予告映像が流れ、吉岡里帆が演じる慶の登場シーンが解禁された。視聴者からは「遂に吉岡里帆がきた！」「来週が楽しみすぎる」「豊臣兄弟の直ロスを解消してくれるのは、どうやら吉岡里帆らしいな」「一瞬でも綺麗すぎる」などの声が寄せられている。