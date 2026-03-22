５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰ ＳＬＹＭＥ」が２２日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでデビュー２５周年記念＆活動休止前ラストライブを開催した。２０日からの３日間で満員となる計約３万人を動員。この日は全３０曲をパフォーマンスし、大きな節目を飾った。

５人で作る音楽を余すことなく響かせた。序盤からアップテンポな「どＯＮ」「熱帯夜」を披露すると、ＲＹＯ―Ｚは「活動休止と言ってもね、『もうちょっとやってくださいよ』とか『悲しい』『しんみり』とか似合いませんので！」とニヤリ。「しっかり最後の最後までド派手なパーティーでいきたい」とテンションをＭＡＸに保ち続けた。

昨年４月、約８年ぶりにオリジナルメンバーの５人が再集結。活動期間をこの日のメジャーデビュー記念日までとし、全国ツアーやクリスマスライブのほか、２３本のフェスにも出演した。再集結までの空白を取り戻すかのような怒とうの日々を送り、ＩＬＭＡＲＩは「この１年、全部が良かった。皆さんのおかげです」とかみ締めた。

紆余（うよ）曲折を経て迎えた丸２５年。ファンで埋め尽くされた客席を見渡しながら、ＰＥＳは感謝の思いを届けた。「常々感じるのは、僕たちだけではこの日はなかったなと。ＲＩＰ ＳＬＹＭＥを支えていただいてありがとうございます。みんなが歌ってくれるから我々もここまで来られました」

最後の曲は「マタ逢ウ日マデ」。これ以上ない景色を目に焼き付け、５人は一度それぞれの道に進む。（松下 大樹）