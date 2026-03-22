軍事衝突が激化するイランとイスラエルで２１日、双方の核施設の所在地が攻撃された。

ともに放射線漏れなど周辺の影響は確認されていないが、交戦がエスカレートすれば、核物質貯蔵の安全性が懸念される。（エルサレム 福島利之、国際部 吉形祐司）

イラン原子力庁は２１日にイラン中部ナタンツのウラン濃縮施設が攻撃されたと発表したが、被害の詳細を明らかにしていない。ナタンツは昨年６月にも標的になっており、２月２８日の攻撃開始直後にも空爆を受けたとみられている。

ナタンツでは昨年以降、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察が行われておらず、高濃縮ウランの状態は不明だ。イラン原子力庁は２１日、攻撃について「なぜ法に基づき、明確で断固とした立場を取らないのか」とＩＡＥＡや国際社会を批判した。

イラン側も２１日、ナタンツ攻撃への報復措置として、イスラエルの核開発拠点とされる南部のディモナやアラドを弾道ミサイルや無人機で攻撃した。ディモナ郊外には「ネゲブ原子力研究センター」がある。核拡散防止条約（ＮＰＴ）未加盟のイスラエルは核兵器保有を公式には認めていないが、約９０発の核兵器を保有しているとみられている。

ディモナとアラドでは複数のビルや集合住宅に着弾し、１１５人が負傷した。アラド市によると５００人が家を失った。ディモナの着弾現場近くに住む学生ガイ・エドリさん（２４）は、本紙の電話取材に「核施設があるから厳重に守られていると思っていたが、そうではなかった」と驚いた様子で話した。

戦闘終結の道筋は見えておらず、イラン側は今後もイスラエルの核施設を狙った反撃を繰り返す可能性がある。