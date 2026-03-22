元大阪市長、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏がレギュラーコメンテーターを務めるフジテレビの「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜、前７・３０）が２２日の生放送で終了した。最終回には茂木敏充外相がゲスト出演した。

生放送後のスタジオには懐かしい人の姿もあった。２０２４年１２月末で退社した元アナウンサー・木下康太郎さんで、自身のＳＮＳに投稿した写真では、花束を持ったキャスターの松山俊行氏（フジテレビ解説委員長）らと一緒に、セーター＆チノパン姿で笑顔を見せている。

木下さんは上智大学卒で、１０年フジテレビ入社。同番組でキャスターを担当していた。２３年１２月に米国留学を公表。２４年いっぱいで退社し、２５年５月、米国の名門であるコロンビア大学経営大学院（Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ）を卒業したことを、自身のＳＮＳで報告していた。

「日曜報道」終了後に更新した２２日付ＳＮＳでは「フジテレビを離れる前、アメリカへ向かう自分の背中を、温かく押してくれた特別な場所でした。この番組と過ごした時間は、間違いなく自分の人生の一部で、宝物です」などと感謝をつづった。