NECvsヘーレンフェーン スタメン発表
[3.22 オランダ・エールディビジ第28節](ホッフェルトスタディオン)
※20:15開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 15 M. Egbring
DF 19 V. Zagaritis
MF 6 J. van Overeem
MF 9 ディラン・フェンテ
MF 10 R. Meerveld
MF 16 M. Linday
MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ
FW 18 L. Nordås
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
DF 38 I. Mulder
MF 8 L. Brouwers
MF 35 I. Ahmed
MF 36 N. Courtens
FW 11 ルカ オイエン
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
※20:15開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
控え
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 15 M. Egbring
DF 19 V. Zagaritis
MF 6 J. van Overeem
MF 9 ディラン・フェンテ
MF 10 R. Meerveld
MF 16 M. Linday
MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ
FW 18 L. Nordås
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
DF 38 I. Mulder
MF 8 L. Brouwers
MF 35 I. Ahmed
MF 36 N. Courtens
FW 11 ルカ オイエン
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります