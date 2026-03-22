[3.22 オランダ・エールディビジ第28節](ホッフェルトスタディオン)

※20:15開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 4 アフメッジャン・カプラン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 31 ライク・ヤンセ

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 14 エリ・ダサ

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 22 B. Klaverboer

DF 3 M. Willemsen

DF 4 S. Kersten

DF 15 M. Egbring

DF 19 V. Zagaritis

MF 6 J. van Overeem

MF 9 ディラン・フェンテ

MF 10 R. Meerveld

MF 16 M. Linday

MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ

FW 18 L. Nordås

控え

GK 31 N. Bakker

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 17 N. Hopland

DF 28 H. Petrov

DF 38 I. Mulder

MF 8 L. Brouwers

MF 35 I. Ahmed

MF 36 N. Courtens

FW 11 ルカ オイエン

FW 50 E. Gürbüz

監督

Robin Veldman

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります