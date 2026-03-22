プレミア8試合ぶり出場の田中碧、現地メディアからチーム最高タイ評価「攻勢を維持することに貢献した」
[3.21 プレミアリーグ第31節 リーズ 0-0 ブレントフォード]
プレミアリーグで8試合ぶりの出番を得たMF田中碧に現地メディア『リーズ・ライブ』が上々の評価を下した。
田中は途中出場した1月26日のエバートン戦を最後に、FAカップでは2試合で先発しつつもリーグ戦では出場機会を得られない日々が続いた。それでも国際Aマッチウィーク前最後の試合となった21日のブレントフォード戦で後半23分に声がかかり、およそ2か月ぶりにリーグ戦のピッチに立った。
リーズが攻勢を強める時間帯が続いていたなか、田中はミドルシュートでゴールを脅かす場面やクロスでチャンスを演出するシーンもあった。大手データサイト『Sofaスコア』によればパス成功率は100%(10本)で、空中戦も1回のみだったが勝率100%。ただ試合はスコアレスドローとなり、チームはリーグ戦4戦ノーゴールで6戦未勝利となった。
それでも現地メディアは各選手の評価で、田中に対して7点をつけている。途中出場組では最高点で、先発組を含めてもMFイーサン・アンパドゥとDFジョー・ロドンに並ぶ最高タイ。「リーズの攻勢を維持することに貢献したが、差をつけることはできなかった」と寸評を記し、勝利をもたらすことはできなかったものの一定の役割を果たしたことを伝えている。
プレミアリーグで8試合ぶりの出番を得たMF田中碧に現地メディア『リーズ・ライブ』が上々の評価を下した。
田中は途中出場した1月26日のエバートン戦を最後に、FAカップでは2試合で先発しつつもリーグ戦では出場機会を得られない日々が続いた。それでも国際Aマッチウィーク前最後の試合となった21日のブレントフォード戦で後半23分に声がかかり、およそ2か月ぶりにリーグ戦のピッチに立った。
それでも現地メディアは各選手の評価で、田中に対して7点をつけている。途中出場組では最高点で、先発組を含めてもMFイーサン・アンパドゥとDFジョー・ロドンに並ぶ最高タイ。「リーズの攻勢を維持することに貢献したが、差をつけることはできなかった」と寸評を記し、勝利をもたらすことはできなかったものの一定の役割を果たしたことを伝えている。