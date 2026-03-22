宮崎駿監督の“新作”「パノラマボックス」31点を展示へ ジブリパークで映画世界を立体表現
アニメーション映画監督・宮崎駿（※崎＝たつさき）が、2023年公開の映画『君たちはどう生きるか』の制作終盤から取り組んでいた新たな作品群「パノラマボックス」が、愛知県のジブリパーク「ジブリの大倉庫」企画展示室で展示されることになった。
【画像】報道陣に公開された「パノラマボックス」の一部
「パノラマボックス」は、宮崎駿監督が紙に描いたキャラクターや背景を切り抜き、異なる位置に配置することで三次元的な奥行きを生み出した立体作品。映画のワンシーンやイメージをもとに構成されており、見る角度によって景色が変わるのが特徴だ。展示は7月8日から始まり、制作された31点が公開される予定となっている。
17日には東京都内のスタジオでメディア向け取材会が行われ、ジブリパークの監督を務める宮崎吾朗氏が制作の経緯を説明した。吾朗氏によると、制作が始まったのは2022年6月ごろ。『君たちはどう生きるか』の作画作業が終わり、仕上げ段階に入った時期で、「ジブリパークのために作るんだと言って始めた」と明かした。
材料は紙、鉛筆、絵の具、ペンなど、宮崎駿監督が使い慣れたものが中心。吾朗氏は「自分の手で作ることに意味があったのだと思う」と語り、設計図通りに進めるのではなく、実際に立体を組みながら、気に入らなければ作り直すなど試行錯誤を重ねて完成させたという。
制作は複数の作品を同時進行で進め、早いものは1ヶ月ほどで完成した一方、途中で手が止まり、数年越しで形になった作品もあるそう。映画の場面を再現したものだけでなく、吾朗氏いわく「5歳の男の子に戻って描いている」“完全オリジナル”の新作も3点含まれる。
また吾朗氏は、「縦構図を多用し、俯瞰やあおりの視点を立体空間で表現しているところが宮崎駿らしい」と特徴を説明。展示は子どもが少し背伸びすれば中をのぞき込める高さに設定されており、「大人の皆さんはしゃがんで見てください。子ども目線になると、また違う風景が見えてくるはず」と呼びかけた。
スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーは、宮崎駿監督の近況について「体調の良い日は映画を作りたいと言い、悪い日はもうやめたと言う。その繰り返し」とユーモアを交えて明かしつつ、「絵の力は衰えていないどころか、ここにきてさらに進化している」と語った。
さらに吾朗氏は、宮崎監督が現在も新たな作品に取り組んでいることを紹介。「もっと大きくて、よく分からないパノラマボックスを作っている。完成したら三鷹の森ジブリ美術館で“これは何だ？”展をやると言っていた」と笑顔で語った。
85歳を迎えた今もなお、手を動かし続ける宮崎駿監督。映画の世界を箱の中に閉じ込めた「パノラマボックス」は、その創造力の現在地を示す“新作”として、ジブリパークで多くの来場者を魅了しそうだ。
なお、現在の企画展示「食べるを描く。」増補改訂版 は、6月8日までの開催となる。
■パノラマボックスのタイトル
01 君たちはどう生きるか／「黄金の門」
02 となりのトトロ／「のりますか?」
03 風の谷のナウシカ／「ワァーごめん」
04 崖の上のポニョ／「海のお母さん」
05 となりのトトロ／「はじめての出会い」
06 君たちはどう生きるか／「ワラワラ」
07 千と千尋の神隠し／「鬼のふろ屋」
08 崖の上のポニョ／「いってくるねーッ」
09 もののけ姫／「群狼」
10 魔女の宅急便／「オーイあぶないよ」
11 となりのトトロ／「ねむいよー」
12 崖の上のポニョ／「怪船あらわる」
13 ハウルの動く城／「お茶にしましょう」
14 ハウルの動く城／「空中散歩」
15 君たちはどう生きるか／「インコ帝国」
16 魔女の宅急便／「おるす番」
17 紅の豚／「アジトにて、水クミ」
18 千と千尋の神隠し／「釜じい」
19 星をかった日／「星をかった日」
20 紅の豚／「ホテルアドリアーノ」
21 魔女の宅急便／「おとどけものある?」
22 風の谷のナウシカ／「巨神兵」
23 天空の城ラピュタ／「タイガーモス」
24 星をかった日／「難民船の夜」
25 新作／「ブタが帰ってきた!」
26 水グモもんもん／「マッカチン」
27 風立ちぬ／「空へ」
28 となりのトトロ／「へんなの?」
29 新作／「船の墓場」
30 新作／「人魚姫」
31 天空の城ラピュタ／「天空の城」
■スタッフ
制作：宮崎駿
美術：吉田昇
制作補佐：高屋法子
【画像】報道陣に公開された「パノラマボックス」の一部
「パノラマボックス」は、宮崎駿監督が紙に描いたキャラクターや背景を切り抜き、異なる位置に配置することで三次元的な奥行きを生み出した立体作品。映画のワンシーンやイメージをもとに構成されており、見る角度によって景色が変わるのが特徴だ。展示は7月8日から始まり、制作された31点が公開される予定となっている。
材料は紙、鉛筆、絵の具、ペンなど、宮崎駿監督が使い慣れたものが中心。吾朗氏は「自分の手で作ることに意味があったのだと思う」と語り、設計図通りに進めるのではなく、実際に立体を組みながら、気に入らなければ作り直すなど試行錯誤を重ねて完成させたという。
制作は複数の作品を同時進行で進め、早いものは1ヶ月ほどで完成した一方、途中で手が止まり、数年越しで形になった作品もあるそう。映画の場面を再現したものだけでなく、吾朗氏いわく「5歳の男の子に戻って描いている」“完全オリジナル”の新作も3点含まれる。
また吾朗氏は、「縦構図を多用し、俯瞰やあおりの視点を立体空間で表現しているところが宮崎駿らしい」と特徴を説明。展示は子どもが少し背伸びすれば中をのぞき込める高さに設定されており、「大人の皆さんはしゃがんで見てください。子ども目線になると、また違う風景が見えてくるはず」と呼びかけた。
スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーは、宮崎駿監督の近況について「体調の良い日は映画を作りたいと言い、悪い日はもうやめたと言う。その繰り返し」とユーモアを交えて明かしつつ、「絵の力は衰えていないどころか、ここにきてさらに進化している」と語った。
さらに吾朗氏は、宮崎監督が現在も新たな作品に取り組んでいることを紹介。「もっと大きくて、よく分からないパノラマボックスを作っている。完成したら三鷹の森ジブリ美術館で“これは何だ？”展をやると言っていた」と笑顔で語った。
85歳を迎えた今もなお、手を動かし続ける宮崎駿監督。映画の世界を箱の中に閉じ込めた「パノラマボックス」は、その創造力の現在地を示す“新作”として、ジブリパークで多くの来場者を魅了しそうだ。
なお、現在の企画展示「食べるを描く。」増補改訂版 は、6月8日までの開催となる。
■パノラマボックスのタイトル
01 君たちはどう生きるか／「黄金の門」
02 となりのトトロ／「のりますか?」
03 風の谷のナウシカ／「ワァーごめん」
04 崖の上のポニョ／「海のお母さん」
05 となりのトトロ／「はじめての出会い」
06 君たちはどう生きるか／「ワラワラ」
07 千と千尋の神隠し／「鬼のふろ屋」
08 崖の上のポニョ／「いってくるねーッ」
09 もののけ姫／「群狼」
10 魔女の宅急便／「オーイあぶないよ」
11 となりのトトロ／「ねむいよー」
12 崖の上のポニョ／「怪船あらわる」
13 ハウルの動く城／「お茶にしましょう」
14 ハウルの動く城／「空中散歩」
15 君たちはどう生きるか／「インコ帝国」
16 魔女の宅急便／「おるす番」
17 紅の豚／「アジトにて、水クミ」
18 千と千尋の神隠し／「釜じい」
19 星をかった日／「星をかった日」
20 紅の豚／「ホテルアドリアーノ」
21 魔女の宅急便／「おとどけものある?」
22 風の谷のナウシカ／「巨神兵」
23 天空の城ラピュタ／「タイガーモス」
24 星をかった日／「難民船の夜」
25 新作／「ブタが帰ってきた!」
26 水グモもんもん／「マッカチン」
27 風立ちぬ／「空へ」
28 となりのトトロ／「へんなの?」
29 新作／「船の墓場」
30 新作／「人魚姫」
31 天空の城ラピュタ／「天空の城」
■スタッフ
制作：宮崎駿
美術：吉田昇
制作補佐：高屋法子