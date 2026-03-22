俳優の成田凌さん（32）、岡山天音さん（31）が22日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。

2026年の元日SPにVTR出演した成田さんは、念願のスタジオ初参加。以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗さん（30）との共演がようやく実現し、「命の恩人です」と感謝感激。

一方の岡山さんも「YouTubeとか、ドキュメンタリー番組も見させていただいてる」と以前からSixTONES大好きを公言。そんなSixTONES大好きコンビが、前回大反響を呼んだラーメン考察クイズで大盛り上がりを見せました。

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察企画『ラーメン or NOT ラーメン』。考察力と観察力を試すクイズを５問出題。『ラーメン』か、ラーメンではない『NOT ラーメン』かの２択で解答します。

1問目は、ラーメンの湯気で2大実験！ラーメンの湯気で虹はできるか？ラーメンの湯気だけのサウナで汗は出るか？。考察の参考に、サウナに似た環境で実際にラーメンを食べて検証を行います。

みんなで狭いボックスに入り、代謝のいい成田さんを囲んでラーメンを実食。ラーメンをすする7人に囲まれた成田さんは「すごい幸せです」と体温急上昇。ボックス内はたちまち“ラーメンサウナ”に。

しかし、岡山さんの鋭い指摘に共感した一同は、イチかバチか、答えを『NOT ラーメン』と予想。正解VTRでは、サイエンスアーティスト･市岡元気さんの立ち会いのもと、ロケの後にスタッフ全員で食べきれる75杯のラーメンで大実験を行います。

さらに、なにわ男子の道枝駿佑さん（23）と生見愛瑠さん（24）が緊急参加。日本人の国民食ラーメンは、日本が誇る大衆文化『漫画』の中にどれだけ登場するのか？大ヒット漫画『ゴルゴ13』219巻と『呪術廻戦』全30巻の中にラーメンを食べるシーンが出てくれば『ラーメン』、出てこなければ『NOT ラーメン』。ラーメンを探してひたすら漫画を読み進める道枝さんと生見さんは「腱鞘炎になりそう…」とページをめくる手が限界に近づきます。

続いて、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム『回転レシーブ球児』にみんなで挑戦。進行役は2度目のMC登板となるジェシーさん（29）です。

前回、優しすぎるMCで波乱を巻き起こしたジェシーさんが、今回も“らしさ”全開でゲームを支配し、メンバーからまたまたクレームが。答えが分からず頭を悩ませる岡山さんはスタジオをウロウロ歩き回り、うっかりセットの裏側へ。「そっち行ったら（答えが）見えちゃうよ！」と一同大慌てになってしまいます。

成田さん、岡山さん、道枝さん、生見さんらが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で22日午後9時から放送です。