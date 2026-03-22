ICEx、2ndアルバム『FRESH!!』リリース決定。夏のツアー＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞開催発表も
ICExが、本日開催した＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 ”ICEx School”＞公演にて、7月1日発売の2ndアルバム『FRESH!!』および、夏のツアー＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞の開催を発表した。
2枚目となるアルバム『FRESH!!』は、4月1日より先行予約の受付がスタートし、詳細は後日発表される予定だ。8月・9月に開催されるツアー＜FRESHest!!＞は、愛知・福岡・大阪・東京の全国4都市を巡るツアーとなっており、ファイナルの東京公演はグループ史上最大規模となる東京国際フォーラム ホールAにて開催されることが決定している。
なお＜FRESHest!!＞の各会場のチケットは、3月22日より『ICEx COOLer BOX』会員先行受付がスタートする。
◾️2ndアルバム『FRESH!!』
2026年7月1日（水）
※詳細は後日公開
◾️＜ICEx Fourth Concert Tour 2026 ”FRESHest!!”＞
【愛知】COMTEC PORTBASE
2026年8月21日（金）開場17:30／開演18:30
2026年8月22日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【福岡】福岡国際会議場 メインホール
2026年8月29日（土）開場17:00／開演18:00
2026年8月30日（日）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【大阪】NHK大阪ホール
2026年9月18日（金）開場17:30／開演18:30
2026年9月19日（土）
≪1部≫開場12:30／開演13:30
≪2部≫開場16:30／開演17:30
【東京】東京国際フォーラム ホールA
2026年9月23日（水・祝）開場17:00／開演18:00
◾️「Glory Days」
2026年3月14日（土）配信
配信：https://jvcmusic.lnk.to/glorydays
◾️「Our Story」／「Give Me!」
2026年2月14日（土）リリース
「Our Story」：https://jvcmusic.lnk.to/ourstory
「Give Me!」：https://jvcmusic.lnk.to/giveme
◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞
2026年3月31日（火）東京・豊洲PIT
＜1部＞open 14:30 / start 15:30
＜2部＞open 18:00 / start 19:00
詳細：https://icex.jp/contents/1003642
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