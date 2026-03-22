◆オープン戦 日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

右肘関節炎が完治し、１軍に合流した日本ハムの清宮幸太郎内野手が、オープン戦初安打を放った。

３回１死走者なしで迎えた第２打席、ヤクルト先発・小川に対しファウルで粘って１３球目、浮いたフォークを見事にセンター前に打ち返した。今季オープン戦初出場で、開幕へ向けての不安を一掃した。

清宮幸は「粘って１本結果が出たのはよかった」と笑顔を見せた。今季初の１軍のオープン戦に「やっぱ楽しいですよね。プロ野球はここでやってなんぼなんで、改めてそれは思いました」と語った。

開幕へ向けての不安はなかった。「リハビリやってても、これは間に合うなと思ってた。呼ぶか呼ばないかはボス次第だなと」。離脱した期間についても「神様に休めって言われてると思ってた。今でよかったなと、この期間があってよかったなって思えるようにしたいなと思ってた」とポジティブに受け止めた。

清宮幸はキャンプ中、２月１９日の中日との練習試合（北谷）の試合前に離脱。同２１日に「右肘関節炎」と診断されていた。３月１１日のイースタン教育リーグで実戦復帰すると、教育リーグは２試合で４打数１安打。その後、イースタン公式戦で５試合に出場し、１５打数５安打３本塁打６打点と復調し、オープン戦最終戦での１軍合流となった。