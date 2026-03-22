ロングシーズン使える“8分袖”！【ハニーズ】今から大活躍の予感♡「最旬ライトアウター」

春コーデに取り入れやすい軽く羽織れるアウターがあると、気温差対策に便利。8分袖なら初夏まで長く着られます。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で見つけた「最旬ライトアウター」をご紹介。大人のきれいめスタイルにプラスしやすいデザインをピックアップしました。

軽やかなシアー素材が春らしいブルゾン

【GLACIER lusso】「8分袖シアーブルゾン」\4,980（税込）

ほんのり透けるシアー素材のブルゾン。春らしい抜け感のあるコーデを楽しめそうです。フロントはシンプルなデザインながら、バックにはフェミニンなフリルがあしらわれているのがポイント。コンパクトな丈感で、ボトムスとのバランスも取りやすくなっています。

華やかな印象がグッとアップするレースブルゾン

【GLACIER lusso】「8分袖レースブルゾン」\5,980（税込）

全体にあしらわれた繊細なレースが目を引くブルゾン。羽織るだけでコーデを華やかに格上げできそうです。チュール刺繍レースとシフォンの二枚仕立てになっており、丸みあるシルエットも女性らしい印象です。スカートを合わせてレディライクに楽しみたい一枚かも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M