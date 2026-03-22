◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

巨人の育成・宇都宮葵星内野手（２１）の開幕１軍メンバー入りが決まった。橋上オフェンスチーフコーチが「開幕のメンバーに入る予定になっています」と明言。近く支配下契約を結ぶ見通しとなった。

宇都宮は２３年育成ドラフト３位で入団した俊足が売りの３年目。内野手登録だが昨季から外野にも挑戦している。今季は初の春季キャンプ１軍スタートとなり、オープン戦は１２試合で打率４割２分９厘、４盗塁とアピールを続けていた。

同じく春季キャンプから１軍だった石塚裕惺内野手（１９）は２軍降格が決まった。オープン戦１６試合で打率１割２分５厘にとどまり、２年目で初の開幕１軍はならなかった。橋上チーフは「新生ジャイアンツの象徴というところで監督もできれば、という思いはあったんですけども。平等に判断した結果、最終的にこういう形となりました」と説明した。

◆宇都宮 葵星（うつのみや・きさら） ２００４年６月２３日、愛媛・松山市生まれ。２１歳。小学４年時から椿ジャビッツで野球を始め、余土中では軟式野球部。松山工では１年秋からベンチ入り。甲子園出場なし。２３年四国ＩＬ愛媛入団。遠投１０５メートル。特技はサッカー。１７５センチ、６６キロ。右投左打。背番号００７。