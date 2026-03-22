「そんな捨て方ってある！？」コンビニで無理やりゴミを渡してきた観光客の『正体』に「やるせない」

日本語が通じなかったのに──

海外の方だと思った男性の衝撃的な行動に、開いた口が塞がりませんでした。知人から聞いたお話です。

海外からのお客様

私はパートで働く主婦です。



パート先は駅の近くにあるコンビニ。



観光地でもあるこの土地には、海外からの観光客も大勢やって来ます。

私が勤めるコンビニにも、日々海外からのお客様が多数来店。



英語やジェスチャーを含んだ接客にも、楽しさを感じていました。

ゴミ箱がない店内

店では以前、置いてあったゴミ箱をめぐってトラブルがありました。



なので、本部の判断によりゴミ箱を撤去。それ以来ゴミ箱は設置していません。

ただ、当店で購入した商品の空袋や空き缶といったゴミは受け取っており、海外のお客様にも同じ対応をしていたのです。

言葉が通じなかった

ある日、観光客風の装いの男性のお客様が来店しました。



男性は空き缶を手に持ち、店の中をキョロキョロ。ゴミ箱を探しているようです。

そのうち、聞きなれない言葉で話しかけてきました。



私が理解できないと分かると、男性は無言で空き缶を差し出します。

私は英語で「ゴミは受け付けていません」と伝えると同時に、英語と日本語で書かれた「当店で購入された商品のゴミのみ受け付けます」という案内板を手で示しました。



というのも、男性が持つ空き缶はうちの店では取り扱っていない商品だったからです。

しかし、男性はなおも空き缶を差し出します。

受け取らない私にイラついたのか、ぶっきらぼうに空き缶を押し付けると、店から出て行ってしまいました。