Zilqyが、7月11日に、東京・Veats Shibuyaにてワンマンライヴ＜From Zero To One＞を開催することを発表した。

本公演は、本日よりスタートした初のツアー＜Rise To Liberation＞新横浜公演内にて解禁された。Zilqyは、2025年12月のお披露目ライヴに続き、初ツアーも全会場が即完売。さらには5月1日に追加公演の開催を発表している。

＜From Zero To One＞は文字通り“0から1になる”を意味するタイトルだという。2025年11月にリリースされたデビューEP『Vacant Throne』を軸にライヴを重ねてきたZilqyだが、すでに2026年秋にはフルアルバムのリリースもアナウンス済み。ライヴを重ねるごとに未発表の新曲は着実に増加し、本日の新横浜公演でも複数の新曲が初披露された。

さらに、これまで6弦ギターを中心に使用してきたToki（G）が、新たに7弦ギター・ESP ARROW 7を導入したとのことで、楽曲のレンジは一段と広がりを見せている。

7月11日開催の＜From Zero To One＞は、5月1日21時よりオフィシャル最速先行受付がスタートする。現在開催中のツアー＜Rise To Liberation＞は、4月4日、5日に名古屋・大阪公演を控え、5月3日には東京・渋谷WWWにてツアーファイナルを迎える。各公演はすでにソールドアウトしているが、5月1日に東京・渋谷WWW Xにて行われる追加公演＜Rise To Liberation -Extra Show-＞は現在一般発売中だ。

◾️＜Zilqy From Zero To One＞ 2026年7月11日（土） 東京 Veats Shibuya OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金：スタンディング : 6,500円 ※税込・整理番号付・ドリンク代別

チケット先行受付：2026年5月1日（金）21:00よりオフィシャル最速先行受付開始（https://eplus.jp/zilqy/）

インバウンド（日本国外在住者向け）チケット：https://eplus.tickets/zilqy/

◾️＜DEVIFEST 2026＞

6月6日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

OPEN 11:00 / START 11:40

詳細：https://deviloof.ryzm.jp

◾️＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」＞

3月22日（日） 神奈川 新横浜 New SIDE BEACH!!

OPEN 17:15 / START 18:00

4月04日（土） 愛知 名古屋 ell.FITS ALL

OPEN 17:15 / START 18:00

4月05日（日） 大阪 OSAKA MUSE

OPEN 17:15 / START 18:00

5月03日（日） 東京 渋谷 WWW

OPEN 17:00 / START 18:00

▼チケット

スタンディング 6,500円（税込）

◾️＜Zilqy Tour 2026 「Rise to Liberation」-Extra Show-＞(追加公演)

5月1日(金) 東京・渋谷 WWW X

OPEN 18:00 / START 19:00

▼チケット

料金：スタンディング 6,500円（税込・整理番号付・ドリンク代別）

一般発売：2026年3月7日(土)10:00

イープラス：https://eplus.jp/zilqy/

インバウンド(日本国外在住車向け)：https://eplus.tickets/zilqy/