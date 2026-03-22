◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）

町田は敵地で浦和に２―１で勝利した。

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ＭＦ望月ヘンリー海輝が復調を示す一発を決めた。前半２６分、ＭＦ中山雄太が左サイドからファーサイドに浮き球パスを送ると、望月がスライディングしながらシュート。ボールはバーに当たりながらネットの中に吸い込まれ、先制点となった。豪快な一発に「チームとして狙いがあった。いいところに飛んでいった」とはにかんだ。

２月中旬のＡＣＬＥ成都蓉城戦で左足の内転筋を負傷。軽傷で済み、復帰は早かったが、そこから調子がなかなか上がらなかった。ここ２試合はベンチ入りも、出番なし。チーム内での競争は激しいが「みんながお互いに高め合っている」と前向きに捉えている。

Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）は、惜しくも選外。１９２センチの長身から生まれる空中戦の強さ、身長からは想像できないスピードを武器に、日本代表候補に挙げられる２４歳は「他者からの評価が全て」と話すと「自分はそこにとらわれすぎず、ただ今日みたいにやるべきことをやり続けるしかない。より上を目指して頑張りたい」と今後へ意気込んだ。