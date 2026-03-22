「ファーム・西地区、ソフトバンク１−３阪神」（２２日、タマホームスタジアム筑後）

阪神が五回裏終了降雨コールドゲームで勝利した。先発・伊藤将司投手（２９）が５回２安打１失点の好投。また、２試合続けて「５番・三塁」で先発出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が二回の守備でゴロを処理。プロの実戦では初の守備機会を丁寧にこなした。

試合後、平田勝男２軍監督（６６）は「いいリードしてたよ」と、伊藤将をリードした嶋村麟士朗捕手（２２）に言及。前日２１日の同戦で、大竹耕太郎投手（３０）とバッテリーを組んだ経験をすぐに生かした若虎を何度も絶賛した。

主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−伊藤将が５回２安打１失点の快投。

「今日は真っすぐが良かった。マウンドがちょっとぬかるんで、フォアボール出したけど、それ以外は今日は腕振れてたよ。将司らしいピッチングだよ。三振取るとこは取って、ゲッツー取りたいところはゴロ打たせるという。もう今日は言うことない。あと、嶋村が昨日の反省を生かして、丁寧に丁寧にリードしてたよ」

−２１日の同戦で大竹とバッテリーを組んだ嶋村について「いい勉強会や」と話していたが、今日はその“勉強”が生きた。

「大竹も昨日（状態は）良かったんやで。ただ、初球を狙われたりしたところを嶋村がよく反省して、今日はうまく将司をリードしてたよ」

−伊藤将は開幕ローテを争う立場。

「そら気合入ってたよ将司、気合入ってた。何回も言うけど、嶋村も今日はいいリードしてたよ」