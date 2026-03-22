歌手の竹島宏が２２日、大阪・新歌舞伎座でコンサート「竹島宏２５周年の入り口 Ｊｅｗｅｌ Ｂｏｘ 〜トパーズ〜」を行い、４月１５日リリースのデビュー２５周年記念曲「純愛」を初披露した。

０２年７月のデビューからの歌手人生を「気がついたら２５周年イヤー、２５年も歌わせていただけて本当に幸せなことだと思います」と振り返った竹島。ステージではヒット曲「プラハの橋」など２２曲を歌い上げた。

アンコールで初披露された新曲「純愛」は、この日まで音源も公表されておらず、完全な初公開。「新歌舞伎座さんで第一声を聞いていただけるのは、僕自身も幸せですし、幸先のいいスタートになりました」と喜び、「透明度の高い世界観だと思います。自分自身も心を丸裸にした状態で、すべての思いをまっすぐに届けたい。今の自分のまっさらな気持ちをお伝えできたら」と、記念曲に込めた思いを口にした。

昨年１１月、自身のキャッチフレーズ「ロマンティック歌謡歌手」を誕生させ、２５周年イヤーも「今まで気になっていたこと、やってみたいと思っていたことを積極的にやっていく１年にしたいですね」と意気込む。今後は「積極的に全国でいろんな歌をお届けしたい」としつつ、「僕が移動した後も残り香が漂っているような、余韻のある歌をお届けできたらなと思います」と、力を込めた。