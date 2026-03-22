『愛情不足な犬』の共通点５選

愛情不足な犬は、どのような特徴をみせるのでしょうか。ここでは、愛情不足な犬にみられる共通点を紹介します。

1.いたずらや破壊行為を繰り返す

愛情が足りていない犬は、その不満や不安から攻撃的な行動に出ることがあります。いたずらを繰り返したり、家具を噛んで破壊したりと暴れるような様子が頻繁にみられる場合は、愛情不足のサインかもしれません。

元々エネルギッシュなわんこにみられることが多いので、一緒におもちゃを使って遊んだり、体を動かすトレーニングで褒める機会を積極的に取り入れたりしましょう。

2.異常なほど鳴き続ける

愛情不足な犬は、「かまってほしい」「もっと甘えたい」という欲求を行動だけでなく、吠えたり鳴いたりすることでも表現し始めます。

信頼関係が築けていない状態なので、飼い主の姿が見えなくなると「本当に帰ってくるかな？」「どこ行っちゃったのかな」と極度の不安に襲われ、「戻ってきて」と鳴いたり遠吠えし続けたりするのです。

3.自分の体を過剰に舐めたり噛んだりする

愛情不足でストレスが溜まっている犬は、そのストレスを発散させようと暴れたり吠えたりします。その他にも、自分の体を過剰に舐め続けたり噛み続けたりする行為がみられることも。

自分の体を舐めたり噛んだりし続けていると、皮膚が炎症を起こしたり傷がついて膿んでしまったりと、健康状態にも直接悪影響を及ぼします。自傷行為に該当する行動なので、スキンシップや遊びなどで気を紛らわせてあげましょう。

4.トイレの失敗が続く

以前はきちんとトイレで排泄ができていたのに、なぜか最近はトイレの失敗が続くように……。このような状況は、愛情不足による不安やストレスが原因かもしれません。

愛情不足で不安やストレスが蓄積されると、正常な判断ができず、今まではできていたこともできなくなってしまうことがあります。また、ちょっとしたことで大喜びしてしまい、興奮してウレションしてしまう犬もいるでしょう。

5.無気力や食欲不振が続く

愛情不足な犬は、攻撃的な行動や問題行動を起こすことも多くありますが、中には無気力になってしまったり、食欲が落ちてしまったりする犬もいます。

自分は愛されていないと精神的に落ち込んでしまい、何もやる気が起きず、何に対しても興味が湧かない状態に陥っているのです。食べず動かずでは健康にも悪影響を及ぼすので、早めに適切な対応で心をケアしてあげましょう。

幸福度が高いワンコの特徴とは

愛情不足なわんこがいる一方で、幸福度が高いワンコはどのような特徴を持つのでしょうか。

温厚で行動も穏やか 柔らかい表情で過ごしている 無防備な様子でリラックスする姿を見せる 飼い主の姿が見えなくても落ち着いている 飼い主の声かけや指示に落ち着いて耳を傾けて従う

幸福度が高いワンコは、生活に不安や不満を抱いていないため、常に落ち着いた穏やかな様子を見せています。飼い主の行動1つ1つに過剰反応することはなく、ひとりでものんびりリラックスした様子で過ごしているワンコが多いです。

まとめ

いかがでしたか。愛情不足なワンコは、攻撃的になったり情緒が不安定になりやすかったりといった特徴がみられます。愛犬がストレスを感じていると思ったら、愛犬とコミュニケーションをとる時間を増やし、日常の幸福度を上げられるように努力しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)