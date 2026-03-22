【日本百名湯】好き＆行ってみたい「北東北の温泉」ランキング！ 2位「酸ヶ湯温泉」、12票差の1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施しました。
日本百名湯は、「日本経済新聞」で連載されていた企画として知られています。連載は書籍として出版され、温泉好きの間で有名です。
今回は、日本百名湯の中から「北東北の温泉」に絞ったランキングを作成。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい北東北の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
昭和29年には、すぐれた温泉地として「国民保養温泉地第1号」に指定されています。総ヒバ造りで160畳もの広さを誇る混浴大浴場「ヒバ千人風呂」が有名。1つの浴室に4つの異なる源泉があり、独特な香りと古風な異空間を満喫できます。
酸性の強い湯であることから「酸ヶ湯」と呼ばれ、筋肉痛・関節痛・疲労回復などに効果がある人気の温泉です。
回答者からは、「酸ヶ湯温泉には雑誌でみていきたくなった」（40代男性／和歌山県）、「八甲田の雪深い山中にある“千人風呂”の名湯で、白濁の強酸性湯と山の静けさが圧倒的だから」（50代男性／広島県）、「秘湯と言えばここのイメージが強い」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
この七湯はそれぞれ独自に源泉を持ち、泉質は乳頭温泉郷で十種類以上。多種多様なお湯を楽しめる温泉郷として人気です。
乳頭温泉郷の宿に宿泊すると購入できる「湯めぐり帖」を使えば、7つの宿､7つの温泉を楽しめるのが魅力的。宿で提供される山菜やきのこもおいしく、満足できる温泉郷として多くの人に愛されています。
回答者からは、「ブナ林にある温泉。自然を満喫できそう」（40代男性／大阪府）、「山の中にある秘湯として有名で、自然に囲まれた静かな雰囲気の中で温泉を楽しめそう」（30代女性／秋田県）、「独特な白の濁り湯を味わってみたい」（30代女性／奈良県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
日本百名湯は、「日本経済新聞」で連載されていた企画として知られています。連載は書籍として出版され、温泉好きの間で有名です。
今回は、日本百名湯の中から「北東北の温泉」に絞ったランキングを作成。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい北東北の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：酸ヶ湯温泉（青森県）／73票2位には、青森県にある酸ヶ湯温泉が選ばれました。八甲田連峰の西麓にある温泉で、絶景とともにお湯を楽しめるのが魅力です。
昭和29年には、すぐれた温泉地として「国民保養温泉地第1号」に指定されています。総ヒバ造りで160畳もの広さを誇る混浴大浴場「ヒバ千人風呂」が有名。1つの浴室に4つの異なる源泉があり、独特な香りと古風な異空間を満喫できます。
酸性の強い湯であることから「酸ヶ湯」と呼ばれ、筋肉痛・関節痛・疲労回復などに効果がある人気の温泉です。
回答者からは、「酸ヶ湯温泉には雑誌でみていきたくなった」（40代男性／和歌山県）、「八甲田の雪深い山中にある“千人風呂”の名湯で、白濁の強酸性湯と山の静けさが圧倒的だから」（50代男性／広島県）、「秘湯と言えばここのイメージが強い」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：乳頭温泉郷（秋田県）／85票1位には、秋田県にある乳頭温泉郷が選ばれました。乳頭温泉郷は、十和田・八幡平国立公園乳頭山麓に点在する七湯を指します。
この七湯はそれぞれ独自に源泉を持ち、泉質は乳頭温泉郷で十種類以上。多種多様なお湯を楽しめる温泉郷として人気です。
乳頭温泉郷の宿に宿泊すると購入できる「湯めぐり帖」を使えば、7つの宿､7つの温泉を楽しめるのが魅力的。宿で提供される山菜やきのこもおいしく、満足できる温泉郷として多くの人に愛されています。
回答者からは、「ブナ林にある温泉。自然を満喫できそう」（40代男性／大阪府）、「山の中にある秘湯として有名で、自然に囲まれた静かな雰囲気の中で温泉を楽しめそう」（30代女性／秋田県）、「独特な白の濁り湯を味わってみたい」（30代女性／奈良県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)