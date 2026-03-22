声優・中島ヨシキ、結婚を発表 お相手についても説明「あんスタ」「アイマス」などで活躍
【モデルプレス＝2026/03/22】声優の中島ヨシキ（32）が3月22日、自身のSNSを通じて結婚を発表した。
【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字
中島は、書面を通じて「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告し、「お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」とお相手について説明。「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます」とし、「まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊かに、表現者として、人として、より一層精進して参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
6月26日生まれ、神奈川県出身。「Unnamed Memory」オスカー役、「あんさんぶるスターズ！」南雲鉄虎役、「ハイキュー！！TO THE TOP」丸山一喜役、「アイドルマスター sideM」山下次郎役などで知られている。
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【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字
◆中島ヨシキ、結婚を発表
中島は、書面を通じて「私事で大変恐縮ですが、結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告し、「お相手は芸能とは関係のない、自分とは違う業界でお仕事をされている方です」とお相手について説明。「いつも支えてくださる関係者の皆様、そして、いつも応援してくださる皆様に、改めて感謝申し上げます」とし、「まだまだ未熟な私ではございますが、日々を豊かに、表現者として、人として、より一層精進して参ります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆中島ヨシキプロフィール
6月26日生まれ、神奈川県出身。「Unnamed Memory」オスカー役、「あんさんぶるスターズ！」南雲鉄虎役、「ハイキュー！！TO THE TOP」丸山一喜役、「アイドルマスター sideM」山下次郎役などで知られている。
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