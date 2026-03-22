◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）

町田は敵地で浦和に２―１で勝利した。前半２６分にＭＦ望月ヘンリー海輝がＭＦ中山雄太の浮き球パスをスライディングで合わせて、先制点を獲得。後半１０分に追いつかれるが、同３６分にＦＷ相馬勇紀が自ら奪ったＰＫの好機を冷静にものにし、勝利をたぐり寄せた。黒田剛監督は「今日は４連戦の中での４戦目。心身共にかなり疲労も蓄積した中で、選手たちはよく走りきってくれた」とたたえた。

前節の鹿島戦（０●３）ではＭＵＦＧ国立競技場で完敗。昨季はショッキングな敗戦があると、負けが続くことがあったが、この試合はしっかりと切り替え、連敗を作らなかった。指揮官は「敗戦の後に連敗せずに１つ勝ちきることは大きいこと」と強調すると「ずるずると沼にはまらず、１つ積み上げられた。（過密日程の中で）全選手が日頃から抜くことなく積み上げてくれた。心のギアだけは切らすことなく、体を休め、次のホーム戦へ向けて準備したい」と、２８日に控える次戦の川崎戦へ向けて意気込んだ。