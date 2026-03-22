◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第８節 Ｃ大阪１―１（ＰＫ６―５）神戸（２２日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪がホームでＰＫ戦の末、神戸を振り切った。存在感を見せたのが、移籍２年目の２９歳、ＤＦ井上黎生人（りきと）だ。前半１２分、味方のコーナーキックに合わせてゴールを背にして、ボールを反らせるようなヘディングシュート。ネットを揺らし、加入後初ゴールで先制した。「シバ（キッカーのＭＦ柴山昌也）のボールも良かったし、うまく反らせることができた。自分も決められる、ということを見せられた」と胸を張った。

後半２２分に神戸ＭＦ日高光揮に同点弾を献上し、突入したＰＫ戦。井上はここでも、先攻の５人目を任されて成功し、勝利に貢献した。「外すと思った、とみんなに言われた」と笑顔で振り返った背番号４。「思ったより緊張しなかった。練習では全部決めていた」と準備万端だった。

前所属の浦和では、あまり出場機会に恵まれなかったが、昨季途中にＣ大阪入りすると、今季は第２節から７戦連続で先発。「連戦めちゃくちゃ久しぶり。楽しいというか、体もきついけど、それ以上に充実したものがある。もっともっとサッカーがしたい」と貪欲だ。「切磋琢磨（せっさたくま）して誰が出てもおかしくないので、これ（競争）を毎日続ければ自分の成長にもつながるし、チームも順位が上がる。（Ｃ大阪は）ＡＣＬに出られる」とアジアの切符も見据える。

アーサー・パパス監督は、活躍した井上について「今季、時間がたつにつれてどんどんよくなっている。アグレッシブだし、裏もカバーできるし、きょうは得点もうまれた。今後、得点源になれる」と称賛。「成長を見られてうれしい」と昨季獲得した戦力の台頭を喜んだ。

スペイン人の祖母をもつ井上。「ひいおじいちゃんはスペインでサッカーをしていたらしいけど、会ったことはない」と笑顔で明かした。「きょうは９０分で勝たないといけなかった」と失点の反省は忘れず、「点の取れるセンターバックになる」と力強く誓った。

チームは戦術面で、ＭＦ本間至恩や柴山ら先発メンバーに合わせてゼロトップの布陣を試すなど、新たな引き出しも見せた。現在は西の９位だが、首位・京都との勝ち点差は３。優勝チームにＡＣＬＥ出場権が与えられる百年構想リーグ。戦いはこれからだ。