「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）

日本ハム・清宮幸太郎内野手が１軍合流初戦で中前打を放った。

「２番・一塁」で出場。三回１死の第２打席で、ヤクルトの先発・小川に追い込まれてからファウルで粘ると、１３球目のフォークを鮮やかに中前にはじき返した。

キャンプ中に右肘関節炎で離脱。１１日に実戦復帰後、２軍戦では３本塁打を放っていた。オープン戦最終戦で結果を残し「やっぱりああいう１本があるとないのとでは違うと思うので、とりあえず１本出たことはすごく良かった。やっぱ楽しいですよね。やっぱりプロ野球はここ（１軍）でやってナンボなんで」と表情を緩ませた。

リハビリ中も「これは間に合うなと思っていたので」と焦りはなし。「神様に『休め』って言われていると思っていた。今でよかった、逆にこの期間があってよかったと思えるようにしたいと思っていた」と振り返った。

新庄監督には体の状態を問われ「もう完璧ですって答えました」と万全を強調したという清宮幸。「打席の見え方も良かった。あとは守備をもうちょっと。頑張ります」と開幕を見据えた。