【衛生観念ヤバ！義両親と同居】次元が違う「もったいない」精神にうんざり！＜第8話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第8話 よくないよ！！
【編集部コメント】
この親にしてこの子あり。コウセイさんもお義母さんの行動をあまり気にしていない様子ですね……。が、「ユズの身体に害があっては困るでしょ？」と言われてようやくわかってくれたようです。お義母さんはこの期に及んでまだ「もったいない」とグチグチ言っているようですが、ひとまず容器を変えてもらうことができてよかったですね、フミカさん！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第8話 よくないよ！！
【編集部コメント】
この親にしてこの子あり。コウセイさんもお義母さんの行動をあまり気にしていない様子ですね……。が、「ユズの身体に害があっては困るでしょ？」と言われてようやくわかってくれたようです。お義母さんはこの期に及んでまだ「もったいない」とグチグチ言っているようですが、ひとまず容器を変えてもらうことができてよかったですね、フミカさん！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙