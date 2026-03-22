◆オープン戦 日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムの万波中正外野手が、１軍復帰初打席で中前打を放った。

「５番・右翼」でスタメン出場すると、２回先頭で迎えた初打席、ヤクルト先発・小川の１３９キロのカットボールを、右中間方向へ鋭いライナーで打ち返した。ファームでの好調を、１軍の舞台にもそのまま持ち込んだ。

万波は「ファームでやってきたことに関しても、状態に関してもすごい自信があったんで、そのままスムーズに入れた。（ヒットは）うまく反応できた」と振り返った。

約２週間ファームで調整。開幕が迫ってくる中でも、焦りはなかった。「間に合わないとかは一切思ってなかった。僕の中ではもくろみ通り。打席も守備も、しっかりかなり長いイニング守れて数多く打席立って、帰って来れたので、すごいいい期間だった」。昇格後も即安打を放ち、気持ちも乗ったまま開幕へ向かう。

万波はオープン戦５試合に出場し１３打数１安打、打率７分７厘と不振を極めファームで再調整となった。３月１１日の教育リーグからファームで実戦出場すると、教育リーグ２試合で８打数２安打。その後、イースタン公式戦が始まると快音を連発し、５試合で１９打数１１安打、打率５割７分９厘と圧倒的な数字を残し、１軍に帰ってきた。

新庄監督は２１日の試合後、「明日（２２日）、万波くんと清宮くんが来るんで、出てもらって。（２人の状態は）いいです。めちゃくちゃいいです」と状態の良さを強調し、期待を寄せていた。