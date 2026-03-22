◆オープン戦 日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムの古林睿煬投手が、９回に４番手として登板。２死から打者・増田への４球目、決めにいった真っすぐが１６０キロをマークした。

９回を任され１回２四球、１奪三振、無失点。「自分の感覚としては状態よかったんですけど、効率がよくなかった。２９球使っちゃったので、もっと効率よくアウト取れるようにやっていきたい」と反省した。自己最速更新にも「数字が出たことは努力してきたかいがあって、うれしいですけど、重要なのはしっかりイニングを終える、しっかりアウトを取ること」と冷静に語った。

新庄剛志監督は「よかったねぇ。（受けた）清水くんも言ってました、むちゃくちゃ速いって。ベンチから見てても腕の振りがものすごく切れてた」。起用法についても「そりゃ７、８、９の、あのボール見たら」と勝ちパターンで起用する方針を明かした。

ただ、リリーフでの起用は期間限定。「この経験というのは必ず生きてくる。中継ぎの気持ちも分かる。斎藤友貴哉くんも今いないから。最終的には先発ですよ、もちろん。前半は勝っていかないといけないから、古林は必要ですね。友貴哉くんがいたら、また変わってくるんで」と、チーム事情も加味しての起用であることも説明していた。