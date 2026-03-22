Zilqyが、ワンマンライブ『From Zero To One』を7月11日に東京 Veats Shibuyaにて開催する。

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Zilqyは、Anna（Vo）、Toki（Gt）、Miho（Ba）、Kano（Dr）からなる4人組バンド。本情報は、本日3月22日よりスタートした初のツアー『Rise To Liberation』の新横浜公演にて発表された。

公演のタイトル『From Zero To One』は、文字通り“0から1になる”を意味するもの。昨年11月にリリースされたデビューEP『Vacant Throne』を軸にライブを重ね、すでに2026年秋にはフルアルバムのリリースもアナウンス済み。ライブを重ねるごとに未発表の新曲は着実に増加し、新横浜公演でも複数の新曲が初披露された。

さらに、これまで6弦ギターを中心に使用してきたTokiが、新たに7弦ギター『ESP ARROW 7』を導入。サウンドの拡張も明確で、楽曲のレンジは一段と広がりを見せている。ワンマンライブでは、断片的に提示されてきたZilqyの全貌が1つに結実し、次のフェーズへと踏み出す瞬間が提示されるという。

また、本公演のチケットは、5月1日21時よりオフィシャル最速先行受付がスタートする。

なおZilqyは、現在開催中のツアーが4月4日、5日に名古屋／大阪公演を控え、5月3日には東京 渋谷WWWにてツアーファイナルを迎える。各公演はすでにソールドアウト。5月1日に東京 渋谷WWW Xにて行われる追加公演『Rise To Liberation -Extra Show-』のチケットは、現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）