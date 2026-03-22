一から自分たちの手で、324日かけて作った新たな木造船で、開拓13年の夢、隣の島へ上陸を果たしたが、この船でもう一つの夢が「大物釣りたいな」

釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物に食いつかせるサビキ釣り。跳ねるような動きで魚をおびき寄せる。すると「あ、来た！」「2匹付いてる」「船変わるだけでこんな釣れる？」

船の安定性が増したのか、シンタローと郄地が20分たらずで8匹の爆釣。最終的には城島と合わせて、わずか30分で、メバルやスズメダイなど、釣果10匹。

これを早速、塩焼きに。「うま！生よりメバルの淡白さがより伝わる」「DASH島の料理といえば、焼きか生の2択」しかし、キャンプ経験豊富、料理が得意な郄地、思うところが。

「調理場とかない？キッチン」「DASH島は縄文スタイル…」言われてみれば、開拓13年の盲点。そこで、無人島の材料で、キッチンを手作り！

郄地が提案したのは「ロケットストーブ」それは、長い煙突で、強烈な風の流れを起こし、効率よく高火力を出せる仕組み。

その構造を活かし、料理用コンロに。「トロッコのレールを利用して運べれば、舟屋でも浜でも使える」イメージは「アイランド(島)のアイランドキッチン」

となれば、二手に分かれて、まず、城島と郄地は、レンガを使ってロケットストーブを。「反射炉の組み立て方を少し変える」6年半前、レンガ4万枚を積み上げて造った反射炉。

これを「小さくしたイメージ？」目指すのは、煙突効果を利用した強火と高さを低くした弱火の、火加減を調節できる2口コンロ。

レンガ同士をくっつける接着剤は、反射炉でも使った「天然の接着剤、モルタル」水・砂・セメントを混ぜた高温に強い補修材。

モルタル塗り初心者の郄地、何度も塗り直し、1つくっつけるのに5分。塗りムラがあれば、レンガの間に隙間ができ、熱が逃げてしまう。城島「習うより慣れよ」

一方、シンタローは、「サバニの時に使って余ってた」およそ80年前からサバニの材料として重宝され続けている、宮崎県日南市の飫肥杉(おびすぎ)。

水に強く耐久性に優れているため、この板をアイランドキッチンの調理台に。脚を取り付けたら、カンナで凹凸のない表面に仕上げることで、水を弾き艶が出る。

そして、レンガを積み上げ、「ロケットストーブ完成」「反射炉ジュニア」だが、移動式のはずが、1つ3kgのレンガ36個、調理台も含めれば推定135kg。

スタッフも加わり8人がかりでようやく、トロッコへ。「これで一応、動くわ」火加減が調節できる2口コンロに追加の台や収納、水場まで揃ったアイランドキッチンで、何を作るのか？

「チャーハンと餃子」材料はカメノテ、イガイ、ユリネ、ノビルなど島でとれるもの。まずは、ロケットストーブに火入れ。わずか10秒ほどで「(火の回り)ロケットスタート！」

そして、「米はないけどDASH島には大麦がある」蒸して柔らかくなった大麦を炊き、ノビルとイガイを刻んで、一緒に炒める。「すごい火力」

さらに「あら汁です」手際の良い郄地、一挙に2品を手がける間に、城島もこだわりの一品。「餃子の皮は大麦粉やね」粘り気が少ない大麦粉。片栗粉を水と一緒に混ぜる。

この皮に、郄地が魚などをすりつぶして作った餡を包み、餃子も火力MAXで。完成したのはDASH島中華定食。「(チャーハン)めっちゃええ匂い！」「藻塩と味噌入れました」

餃子は「お惣菜パンみたい」「これはこれでアリやな」そして、手造りの船も、性能を飛躍的に上げる大改造に取り掛かっていた。

シンタロー「サバニに舵があればカッコよくね？」巨大な帆船を操作する舵輪(だりん)。舵輪を回すと船尾についている舵の向きが変わり、船の進路を自由に操れる。

DASH島の木造船では、長いパドルで水の抵抗を生み、舵の役割をしていたが「重くて超大変なんですよ。前に海を渡った時はヘトヘト…」

それもそのはず、手造りの船はサバニとしては恐らく世界最大級の9m。船が大きくなればなるほど、水の抵抗も増すため、舵にかかる負担も半端じゃない。

舵輪に使う材料はシンタローが目星をつけていた。「漂着物の木製の装飾品」「これ舵輪っぽい」

この漂着物の木材4本で「スポーク」と呼ばれる持ち手部分を作る。それには、半分の長さに切り揃え、8本にして、軸となるパーツに差し込み円状に。

さらに強度を上げるため、それぞれを別の木材で繋ぐ必要が。まずはそのための加工を。ノコギリで木材に切り込みを入れ、つなげるための面を出す。

ミリ単位で高さを合わせ、ノミで削り、平らに。これを半分のサイズにしたら、スムーズな操作のため、持ち手部分を丸くする。

ここでも、サバニ作りで余っていた飫肥杉を使い「スポークが挿さるところ」この穴にスポークをしっかりハメ込み、その間へ強度を上げるパーツを釘で打って固定。

「いやぁ、できたぁ！」「ちょいちょい割れちゃったけど…いいよ！」この舵輪をサバニに取り付け、舵を動かすのは「“滑車"と“テコの原理"ですね」

足場板で手早く作った舵と舵輪をロープで連動。舵輪を回せばロープが巻き取られ、舵が動く仕組み。では、ちゃんと狙い通りに動くのか？「(舵)切れてる、切れてる」

と、「(舵輪)めっちゃ軽いんだけど…普通の船より回すわ」そう、軽い代わりに、舵を1回切るのに回す舵輪は6周。とはいえ、これで船の操作は楽になるはず。

だが、実際海の上でも機能するのか？そこで「出航じゃぁ〜！」舵輪改造船、試走！これまでは、港を出るだけでも一苦労だったが「めちゃ曲がってる！」「凄い！操作しやすい」

出航は難なくクリア、いよいよ荒波と強風吹き荒れる港の外へ。目指すは島の先端に位置する岩場、Uターンしてグルっと一周戻ってくることはできるか？

「これ、旋回も余裕じゃない？」なんと90度方向転換まで！さらに船の操作性が上がったことで「凄い速い」風向きに合わせて細かく船の方角を変えられるようになり船のスピードもUP！

するとものの数分で「間もなく目的地」「ディーノ号なら3時間はかかる」「それではUターンして港に戻ります」「面舵いっぱい！」

操作性もスピードもアップしたこの船で、一行は次にどこへ向かうのか！？