EBiDAN注目のボーカル＆ダンスグループ Lienelメジャーデビュー決定！しかしその契約書はシンガポールに？

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EBiDAN注目の6人組ボーカル＆ダンスグループ Lienelのメジャーデビューと楽曲タイトルが発表された。

■Lienelメジャーデビューのための鍵はシンガポールにある契約書？

スターダストプロモーション所属 EBiDAN注目の6人組メインボーカル＆ダンスグループ Lienel。3月18日に新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントにて、6月3日にユニバーサルミュージックからのメジャーデビューをSPゲストの綾小路 翔さんよりサプライズ発表された…が、同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚!デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課されることに。

そしてメジャーデビュー楽曲のタイトルは「メロ・コレクション」に決定し、デビューのサプライズ発表と本人コメントが収められたティザー映像も公開された。

映像には、メジャーデビューサプライズ発表の模様と、Lienelメンバーのメジャーデビューに向けたコメントが収められている。また楽曲リリースの商品詳細と販売開始は、3月23日18時となっている。

氣志團・綾小路 翔が手がけたリード曲「羅武が如く～恋の風林火山～」が収録された1st EP『Osyan』は現在好評発売中で、このEPを引っ提げての東名阪ホールツアーも開催。ツアーファイナルとなる6月21日のパシフィコ横浜は、Lienelにとって3年前に結成のお披露目をした、ひときわ思い入れの深い会場となっている。

果たして、Lienelは無事に6月3日メジャーデビュー出来るのか、続報を待とう。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

SINGLE「メロ・コレクション」

2026.03.18 ON SALE

EP『Osyan』

■【動画】Lienel6月3日にメジャーデビュー!?デビューシングルのタイトルも決定！

■【画像】アーティスト写真など

■関連リンク

Lienel OFFICIAL SITE

https://lienel.jp/