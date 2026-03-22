大泉洋『探偵はBARにいる』Pへの“注文”止まらず 白石和彌監督の“演出”に「あれは胸が痛んだでしょう？」

大泉洋『探偵はBARにいる』Pへの“注文”止まらず 白石和彌監督の“演出”に「あれは胸が痛んだでしょう？」