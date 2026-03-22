「ユニクロのジレは本当におすすめです！」と語るのは、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさん。2、3年に購入したジレを愛用していたmakiさんは、この春に出たユニクロの新作ジレが旧作より軽くなったのを感じ、新調したそう。これからの時季、羽織りとして大活躍間違いなしのジレの魅力と着まわしコーデを紹介してくれました。

軽くてシワになりにくく最高な「テーラードジレ」

ユニクロの「テーラードジレ」は軽くて羽織りやすく、おすすめです。ユニクロのジレは2〜3年前に購入したものをもっているのですが、それよりもかなり軽くなっていてビックリ！ さらに、シワにもなりにくく持ち運びにも便利です。

【写真】上下ユニクロのセットアップで上品見え

カラーバリエーションはダークグレー、グレー、ブラックの3色展開で、価格は5990円でした。

後ろはシンプルですがお尻が隠せる絶妙な長さがうれしい。

裏地もきちんとついていて高見えします。

今回は、このジレを着まわしたコーデを5つご紹介します！

1：ハンサムでかわいさもあるきれいめコーデ

171cmの筆者はダークグレーのLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、このジレはLサイズでもややゆとりがあり、こなれ感が出る好みのサイズでした。

まずはボウタイブラウスとパンツを合わせ、きれいめカジュアルコーデにしてみました。ハンサムなジレも、ボウタイブラウスと重ねると女性らしさがプラスされてかわいく仕上がりました。

2：セットアップのパンツ合わせでラクなのにきちんと見え

次はユニクロの「イージータックパンツ」でセットアップにしてみました。同じ素材なので、軽くてラクちんなのにきちんと見えるところがお気に入りです。

インナーは着やすいロンTにしましたが、きれいめさをキープしつつ上品なコーデになりました。

3：スカートコーデにも合わせやすい

次はブラックのトップスとIラインスカートのコーデに合わせてみました。ジレはどちらかというとパンツと合わせがちですが、Iラインのスカートとならすっきりとまとまります。

4：ワンピースに合わせると大人かわいい

次はホワイトのシャツワンピースに合わせてみました。ジレとパンツスタイルがマンネリしそうなときは、ワンピースに合わせてみてください。甘いワンピースに辛さがプラスされ、大人っぽいかわいさのあるコーデになりますよ。

5：カジュアルコーデが上品にまとまる

最後はボーダーTとパンツのカジュアルコーデに合わせてみました。定番のカジュアルなコーデに、ジレを重ねるだけで上品さがプラスされるので、アラフォーにピッタリなコーデです。

とても軽くてお手入れもラクチンなユニクロのジレ。伸縮性があり動きやすく、ドライ機能もついているのでこれから春夏にも活躍しそうです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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