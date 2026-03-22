《新作》大大大大当たりーーーッッ♡【セブン-イレブン】で買える！「コラボシール帳」が超可愛い

【セブン-イレブン】から、人気キャラクターとコラボした愛らしいシール帳が登場しました。ぷっくりとした厚みのあるカバーに可愛いイラストが描かれていて、お気に入りのシールを整理したり、交換したりするのがより楽しくなりそう。今回は、細部までこだわりが詰まったコラボシール帳をご紹介します。

エスターバニーの世界観を楽しめる愛らしいシール帳

3月上旬から順次発売されている「シールバインダーAFC エスターバニー（ブルー）」は、カバーに程よい厚みがあり、手に取るたびに柔らかな質感と可愛らしいビジュアルを同時に楽しめます。見ているだけで気分が明るくなりそうな色彩が魅力で、日常の持ち物にお気に入りのキャラクターを取り入れたい人におすすめです。

両面で異なるデザインを楽しめるシール台紙

バインダーの内側には、表と裏でそれぞれ異なるイラストが施された専用のシール台紙がセットされています。実際に手にした@ftn_picsレポーターHaruさんは「どこから見ても可愛さ満点」と、メロメロの様子。自分だけの特別なページを自由に作り上げながら、長く愛用できそうです。

ピンクチェックの背景でエスターバニーらしさを追求

ブルーのほかに、キャラクターの個性を存分に感じさせる「シールバインダーAFC エスターバニー（チェック）」も！ ブルーとは異なる雰囲気ながら、ぷっくりとした質感のカバーや丁寧な装飾は共通しており、デザイン違いで揃えたくなるような完成度の高さを備えています。バッグの中でも存在感を放つオシャレな佇まいは、ステーショナリーを可愛くまとめたい人の期待に応えてくれそうです。

保管に重宝するクリアポケット付き！

バインダーには、収納に便利なクリアポケットも付いています。交換専用のシールや、貼らずにとっておきたいお気に入りのシールを保管できる、嬉しい仕様なんです。大切なシールを保管する際、心強い味方となってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里