米大学バスケットボールNCAAトーナメント

米大学バスケットボールで規格外の長身を誇る選手が改めて注目を浴びている。「世界一背の高い10代男子」のギネス記録を持つフロリダ大学のオリバー・リウ。身長は驚異の約236センチだ。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」はNCAAトーナメント1回戦のプレーリービューA&M大との一戦に出場したリウの特集記事を掲載。「身長7フィート9インチ（約236センチ）のオリバー・リウが、NCAAトーナメントに出場した史上最も背の高い選手となった」との見出しで紹介した。

同メディアによると、試合残り8分半となった頃から「オーリー（リウ）を出せ！」とコールが沸き起こったという。そして残り1分54秒、ついにリウがコートに立ち、大会史上最長身の出場選手となった。試合では長身を生かし、さらにプットバック・ダンクも決めたという。記事では「最高の気分だ」とのリウのコメントも掲載している。

また米放送局「CBSスポーツ」の公式Xも「大学バスケットボール史上、最も背の高い選手を観察する」と記して、リウのプレー動画を公開した。コート上で並ぶ選手たちの中でも、リウの大きさは際立ち、映像でもスケールの違いは一目瞭然。周囲の選手も大型に見える中で、なお頭ひとつ以上抜けて見える構図は、強烈なインパクトを放っている。

リウは世界的に有名な米スポーツトレーニング施設兼寄宿学校の「IMGアカデミー」に所属していた16歳の時点で、身長226.98センチだった。「世界一背の高い10代男子」としてギネス記録に登録されていた。過去に米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」も公式Xで「世界一背の高い10代男子のギネス記録を持つオリバー・リウは8歳で6フィート1インチ（約185センチ）だった」と紹介していた。



（THE ANSWER編集部）