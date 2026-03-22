

MISIA

前人未到の秘境から身近な街の中まで、世界中の生きものたちに密着し、驚きと感動の物語を紹介するNHK「ダーウィンが来た！」。今年で放送開始２０年を迎える番組に現在テーマ曲*を担当しているMISIAが新たな楽曲を書き下ろした。新テーマ曲は新年度初回放送となる４月５日から使用される。※番組では2019年４月〜現在まで MISIAの「AMAZING LIFE」をテーマ曲として使用している。

番組の見どころ

３つの「SHINKA」を切り口に２０年を見つめる特別回。まずは「進化*」。２０年間の制作手法の劇的変化をお宝映像とともに届ける。

注目するのは高所撮影。番組初期はやぐらを組む、風船やパラグライダーを使うなどしていたが、近年ドローンが登場。人が近づけない場所で機動的に決定的瞬間をとらえる、ロケに不可欠な存在となった。特にサーモカメラを搭載したドローンは、肉眼では発見不能な闇に潜む動物を見つけ出し、遭遇率が革命的にアップ。そんな最新ロケ現場の裏側も密着する。

２つ目は２０年続くからこその「真価」。それは視聴者の心に残したレガシーの数々だ。実はこれまで、多くの子どもたちが番組きっかけで生きものへの興味を深め、そんな皆さんが今、サファリガイド、研究者などの夢を実現させている。そんな夢の現場に取材班が最新技術を駆使してコラボする。

そして３つ目こそが「新歌」。MISIAが“我武者羅”を感じた対馬での生きものとの出会いの様子に続き、新テーマ曲「ガムシャラ」を初めて届ける。*生物学用語としてではなく、一般用語としての「進化」の意味

MISIAコメント

まだ知らないことばかりのこの地球で、命はそれぞれの場所で懸命に生き、旅を続けています。

対馬でのロケを通して見ることができた、大地を駆け、海を渡り、空を越えていく生きものたちの姿は、まさに“我武者羅”に生きる命の輝きそのものだと感じました。

「ダーウィンが来た！」が20年という節目を迎える中で、そんな力強い鼓動や“ガムシャラ”な命のエネルギーを、未知の世界へ踏み出していくワクワクとともに伝えられたらと思い、この楽曲を作りました。これからも、番組で出会うさまざまな生きものたちの姿を楽しみにしています。

新テーマ曲のお披露目となる４月５日は「番組放送開始２０年記念回」

【番組名】 ダーウィンが来た！「20周年開幕スペシャル 〜あくなきSHINKAへの挑戦〜」【放送予定】 ４月５日(日) 夜 7時30分〜7時58分＜NHK総合＞※NHK ONEで同時・見逃し配信予定【テーマ曲】 MISIA「ガムシャラ」作詞：MISIA 作曲：HIDE 編曲：松井寛同日放送のラジオ番組で、MISIAがテーマ曲制作の裏話を語る【番組名】 MISIA 星空のラジオ 〜Sunday Sunset〜【放送予定】 ４月５日（日） 午後５時００分〜６時００分 ＜NHK FM＞※NHK のインターネットラジオ「らじる★らじる」で同時・聴き逃し配信ゲストは作曲・編曲家の鷺巣詩郎さん。ドラマ主題歌としても話題の新曲「夜を渡る鳥」や「ダーウィンが来た!」新テーマソングの制作エピソードも届ける。